Neljapäevast hakkatakse taas kaitseväe ja -liidu veterane austama

Kampaania avapäevast võtavad osa vabariigi president Kersti Kaljulaid, Eesti kaitseväe veteranide ühingu ja Eesti vigastatud võitlejate ühingu esindajad, kaitseväe orkester, kaitseliidu torupillimängijad ja rahvatantsurühm Uppsar. Sinilillekampaania avatseremoonia algabTallinnas Vabaduse väljakul neljapäeval, 6. aprillil kell 17.

MTÜ Eesti vigastatud võitlejate ühingu eestvedamisel ja koostöös naiskodukaitsega toimuv Sinilillekampaania leiab aset juba neljandat aastat. 6.-30. aprillini on võimalik soetada sinilillesümboolikat, mille kandmisega näitad, et toetad ja tunnustad Eesti kaitseväe ja kaitseliidu veterane.

Kampaania vältel on võimalik osaleda erinevatel üritustel, sinilillejooksudel ning tähistada 23. aprillil veteranipäeva, mis kulmineerub õhtul Vabaduse väljakul Veteranirocki kontserdiga. Veteranirocki tänavuseks peaesinejaks on Ukraina artist Ruslana. Sinilillekampaania ja veteranikuu üritustega on võimalik tutvuda siit.