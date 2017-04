Tartu kaarsild suletakse nädala pärast remontimiseks

Sild jääb suletuks kogu remondi ajaks, mis kestab eeldavalt kuni oktoobrikuuni.

50ndate lõpul ehitatud jalakäijate sild on juba aastaid olnud põhjaliku remondi ootel. Rekonstrueerimise käigus on kavas lisaks silla põhikonstruktsioonide remondile seda mõlemalt poolelt meetri jagu laiendada, et liiklejaid paremini ära mahutada. Sillale ehitatakse ka uued peale- ja mahatulekud, mis on mugavad nii rattureile kui lapsekäruga või ratastoolis liikujaile. Kesklinna-poolses osas ehitatakse välja kaldapromenaade ühendav sillaalune kergliiklustee. Sillale tulevad ka uued valgustus- ja elektrisüsteemid.

Kaarsilla remont kestab sügiseni – uuenenud sild on kavas liikluseks avada oktoobris.

Linnavalitsus loodab, et tartlased suhtuvad mõistvalt remondiga kaasnevatesse ebamugavustesse, mida tekitab silla ajutine sulgemine. Remondiperioodil on Emajõe ületuseks võimalik kasutada kaht lähedalasuvat silda - Võidu silda või Vabadussilda. Pärast ümberehitust muutub Kaarsild, mis on kesklinna üks olulisemaid ühendusteid, kõigi liiklejate jaoks turvalisemaks ja mugavamaks.