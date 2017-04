Vladislav Koržets räägib Haaberstis homme kalajutte

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul on rikkaliku elukogemuse ning mõnusa ja vaba suhtlemisega Vladislav Koržetsi esinemised rahva hulgas väga hinnatud. «Vladislav Koržets on kahtlemata üks neist kelle tegutsemislust ning teadmised omal alal on kadestamisväärsed. Kohtumisel Haabersti Sotsiaalkeskuses on kõigil võimalik selles ise veenduda,» lisas linnaosavanem.

Ettekandmisele tuleb luulet kogumikust «Laulud või nii» ja üheskoos vaadatakse raamatut «Koržetsi suur kalaraamat».

Üritus on tasuta.