Statistika: kui palju on Eestis erinevaid pensionäre?

2013. aastal oli Eestis kokku 409 260 pensionäri, selleks aastaks on see arv tõusnud 417 516 peale, moodustades kogu rahvastikust 31,7 protsenti. Kui vanaduspensionäre on tänaseks üle 305 000, siis väljateenitud aastate eest saab pensionit rohkem kui 4600 inimest.

Kui möödunud aastal oli töövõimetuspensioni saajate hulk viimase viie aasta suurim (97 459), siis selleks aastaks on neid järel 94 971. Perekondi, kes saavad toitjakaotuspensionit on 5330 ning rahvapensionist elavad ära 6938 inimest, see arv on viimase viie aastaga 500 võrra suurenenud.

Veelkord numbrites aasta 2017

Pensionärid kokku 417 516

Pensionäride osatähtsus rahvastikust 31,7 protsenti

Vanaduspensionärid 305 610

Väljateenitud aastate pensioni saajad 4667

Töövõimetuspensioni saajad 94 971

Toitjakaotuspensioni saajad (perekonnad) 5330

Rahvapensioni saajad 6938

Aasta 2013