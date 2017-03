Kevadpealinn kostitab tulbimaagiaga

Türi Tulbipäevade korraldaja Reelika Marrandi sõnul saab taas näha 50 eri sorti tulbiõisi. Umbes viiendik sortidest on Eesti tulbikasvatajalt Rikets Tootmiselt, paar sorti on kasvatatud Prantsusmaal ja ülejäänud on Hollandist. „Viiekümnest 38 sorti on siin näitusel väljas esmakordselt, kuid 12 sorti oleme saanud imetleda siin juba eelnevatel Tulbipäevadel, kuid need on minu arvates sellised erilisemad sordid ja nende ilu üle võib ikka ja jälle imestada,” ütles Marrandi ja lisas, et sordi nimetused on juba põnevad: "Dee Jay Parrot", "Avant Garde", "Creme Fraiche". ""Octopus" näeb nime vääriliselt ka kaheksajala moodi välja. Aretajad lasevad fantaasial lennata ja mängelda,” kinnitas Marrandi.

Meisterdada armastavad inimesed on oodatud reedel ja laupäeval kevadistesse töötubadesse. 31. märtsil saab õppida valmistama kevadisi ehteid, klaasvitraaži, kõlapaelu ja lilleseadeid.

1. aprillil on lisaks võimalus teha siidimaali, vilditud lukuprossi, kaunistada esemeid ning kell 11.30 jagab Nastja oma teadmisi poolvääriskividest ja mineraalidest, räägib kuidas kivimeid valida, nendega suhelda ja neid puhastada ning õigesti kanda, et saada jõudu ja abi. Peale loengut saab Nastja juhendamisel valmistada maagilisi käevõrusid.

Tulbipäevadelt saab kaasa osta lõiketulpe, TULBIraamatuid varasematel näitusel olnud tulbisortidest ja kevadpealinna lauakalendrit „Kevadest kevadeni”, mida kaunistavad fotod möödunud aasta näituse tulpidest.

Sissepääs näitusele on tasuta. Töötubades osalemise maksumus oleneb materjalide maksumusest. Võimalus on toetada Murumoori mänguparki uute atraktsioonide soetamist annetades kultuurikeskuse infolauas asuvasse korjanduskasti.

Reelika Marrandi loodab, et eesolevad TULBIpäevad on naiselikud, romantilised ja maagilised ning võrratud lilled löövad hinge helisema.

Lilleilu saab nautida 31. märtsil kell 12-19, 1. aprillil kell 10-18 ja 2. aprillil kell 10-14.

Reede, 31. märtsi õhtul kell 19 mängib kultuurikeskuses Viimsi Muusikaliteater lahedalt koolilist muusikali „Drowsy Chaperone“.