Uuring pärib elu sõlmsündmuste kohta

Vastajate seas viiakse läbi järjekordne küsitluslaine, mis sel korral käsitleb valdavalt inimese senist eluteed, teatas Tallinna Ülikooli pressiesindaja.

Inimese seisund vanemas eas on tihedalt seotud elu jooksul kogetuga. SHARE uuring annab olulist teavet, kuidas inimese lapsepõlv, senine elu-olu, suhted, repressioonid ja läbielamised on mõjutanud tema tänast eluviisi, tervist ja hakkamasaamist. Esimest korda osalevad SHARE uuringus kõik Euroopa Liidu riigid, tänu millele saavad Eesti teadlased võrdlusmaterjali ka lähinaabrite Soome, Läti ja Leedu kohta.

„Tuletagem endale meelde, et vananemine on siin selleks, et jääda,“ ütleb SHARE Eesti teadukoordinaator Luule Sakkeus Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskusest pressiteate vahendusel. „Rahvastiku tasemel vananemisest ei jää puutumata ükski riik. Nendel maadel, kes suudavad uuendused viia ka kõige väetima liikmeni, on oluline arengueelis. Sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kujundamine vastavaks vananeva rahvastiku vajadustele on innovatsioon, milles Eestil on võimalik häid tulemusi näidata. SHARE pakub võimalust õppida oma inimestelt ja nende eluteedest,“ lisas ta.

Seostades eluteel toimunut teabega, mis on SHAREs siiamaani kogutud, on võimalus edaspidi täpsemalt ennetada olukordi, mis vähendavad oluliselt inimeste elukvaliteeti. Uuring otsib vastust küsimusele, miks Eesti pole saavutanud läbimurret tervena elatud eluaastate kasvus.

Kui SHARE varasemates lainetes on lisaks põhiküsimustikule kogutud biomarkereid, sotsiaalse ja materiaalse ilmajäetuse ning sotsiaalvõrgustiku andmeid, siis algav, järjekorras juba neljas osa käsitleb inimese senist eluteed.

Küsitlustöö kestab septembrini.

Uuringu korraldajad tänavad südamest kõiki 6500 inimest umbes 4000 leibkonnast, kes on osalenud SHARE Eesti 50+ uuringu kolmes eelmises laines.