Patsiendid tänasid arste pisarsilmi

Nelja tunni jooksul võeti vastu rohkem kui 100 üle 50-aastast patsienti.

Möödunud laupäeval, 25. märtsil toimus ITK naistearstide korraldatud tasuta tervisekontrolli päev, mille raames võeti vastu üle 50-aastaseid patsiente, et nende tervislikku seisundit kontrollida.

Naistekliiniku juhataja dr Lee Tammemäe sõnul võis tervisekontrolli igati kordaläinuks lugeda. „Oli väga töine laupäev – kontrollisime nelja tunni vältel ligi sadat naist ning kõik sujus hästi,“ kirjeldas ta. „Eriti südantsoojendav oli see, et patsiendid tulid pisarsilmi tänama, et me sellise päeva korraldasime,“ lisas dr Tammemäe.

Ka teiste korraldajate sõnul kulges kõik hästi ning vastuvõtul käinud rahvas oli ülirahul. Peamiselt tõid patsiendid välja just sõbralikku vastuvõttu, naeratavaid ja lahkeid inimesi ning head ja sujuvat korraldust. Üks tervisekontrollis käinutest kiitis sõbralikke arste ning lisas, et selline soe vastuvõtt peletab igasugused hirmud ning julgustab edaspidi tihedamini naistearstil käima. Lisaks toodi välja, et sarnaseid tervisekontrollipäevi võiksid korraldada ka teised eriarstid.

Naistekliiniku juhataja ja idee eestvedaja dr Lee Tammemäe sõnul oli tegu arstide vabatahtliku algatusega, mille eesmärgiks julgustada oma tervist kontrollima ka neid naisi, kes muidu arsti juurde ei kipu. „Näeme oma igapäevatöös, et üle 50-aastaseid naisi käib tervisekontrollis vähe, samas on just nemad suuremas riskirühmas näiteks emaka- ja rinnavähi osas,“ selgitas dr Tammemäe.

Säärase aktsiooniga soovitakse näidata vastutustundlikkust ja juhtida tähelepanu asjaolule, et ka väiksemate tervisemurede korral peab arsti juurde pääsemine olema võimalikult kiire. „Väikesest murest võib ajapikku saada raske haigus. Tervisekontrolli eesmärk on just haiguste võimalikult varajane avastamine. See loob eelduse edukaks raviks ja ka ühiskonna jaoks on nii kulud väiksemad,” rõhutas dr Tammemäe ennetustöö tähtsust.