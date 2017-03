Juubilar avab näituse

85. sünnipäeva tähistanud Renno annab näitusega ülevaate oma viljakast ja aktiivsest elust.

Olav Renno on Eesti ornitoloogiaühingu auliige, Eesti looduskaitse seltsi asutajaliige ja auliige. Ta on olnud Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni liige ja teadussekretär ning oli Matsalu looduskaitseala esimene direktor.

Olav Renno lõpetas 1956. aastal Tartu ülikooli, biloogiakandidaadi väitekirja kaitses ta 1968. Näitusel on hulk dokumente, diplomeid ja eriti palju kaunis kujunduses kiidu- ja aukirju, välitööpäevikuid ja teadusartikleid. Samuti näeb tema toimetatud raamatuid ja muidugi tema koostatud Eesti linnuatlast. Lehitseda saab Eesti punase raamatu originaalkäsikirja. Silmitseda on artikleid, mis on Renno sulest ilmunud kõikides ajalehtedes kõikvõimalikel teemadel, eriti palju on neid ilmunud Sakalas. Maa Elu toob igal nädalal Renno kirjutatud huvitava linnuloo. Näituselgi on neist mahukas mapp.

Olav Renno on tõlkind 21 mahukat raamatut ja näitusel seisavad need uhkes värvikirevuses koos originaalväljaannetega.