Fotokonkurss kutsub linnaloodust jäädvustama

Konkurss ootab inimesi märkama ja väärtustama loodust linnaruumis ning innustab seda jäädvustama.

Fotokonkursile oodatakse pilte, mis on tehtud linnakeskkonnas ja mis räägivad lugusid looduse ja linna püüdlusest koos elada. Linnupojad paneelmaja rõdukastis, esimene roheline võrse trepikivide vahel või kakupojad pargis möödujatele nägusid tegemas - need on vaid mõned näited linna metsikusest.

„Julgustame oma pilte konkursile saatma kõiki loodushuvilisi, kes vähegi on ümbritsevat maailma läbi objektiivi vaadanud," selgitab fotokonkursi eesmärki ettevõtmise peakorraldaja Veljo Runnel. „Žürii hindab foto puhul ennekõike head ideed. Püüame suunata linnaloodust märkama ja jäädvustama ka neid, kes muidu fotograafiaga ei tegele. Seetõttu ei ole vahet, kas foto on tehtud telefoni või tipptasemel tehnikaga,” lisab ta.

Fotokonkursile „Metsik linn" saab töid esitada kuni 20. maini sellel aadressil.

Esitatud töid hinnatakse kahes vanuserühmas: lapsed ja noored (kuni 15-aastased k.a) ning üldarvestus, kus osavõtjate vanus ei ole piiratud. Iga autor võib esitada kuni kolm tööd. Osalemistingimustega saab tutvuda fotokonkursi veebikeskkonnas. Võidutööd kuulutatakse välja Tartu loodusfestivali avapäeval 7. juunil.

Pilte hindab žürii koosseisus loodusemees ja fotograaf Rein Kuresoo, loodusnäituste kuraator Lennart Lennuk, fotograaf Ingmar Muusikus, kujundaja Margot Sakson, fotograaf Sven Začek ning kujundaja Eve Valper.

Info: Veljo Runnel, fotokonkursi peakorraldaja, 520 6108, veljo.runnel@ut.ee