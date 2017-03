Kuidas ennetada lapselapsega tekkida võivad keerulisi olukordi?

2. Nelja-aastase lapse magamamineku aeg kell 21 lükkub reedel südaööni, sest isa jõuab Soomest koju alles pärast kella 22. Ka laupäeva õhtul nihkub uneaeg hilisemaks, sest laps läks päeval alles kell 15 magama.

Selle asemel: kindel magamaminekuaeg on reegel, millest peetakse kinni. Samal ajal saab laps kinnituse: „Kui sa hommikul ärkad, on issi juba siin.”



3. Täiskasvanu laseb hüpikul n-ö viimase minutini magada ja siis hakkab teda riidesse panekul ja hommikusöögiga tagant kiirustama.

Selle asemel: ärata laps 7.15 asemel 7.00. Rõivad pane valmis juba õhtul, et ta teab, kust neid võtta. Anna märguanded, mis ajaks peab olema riides, et ta jõuaks süüa. Kui ta kella ei tunne, siis näiteks „Kolm laulu veel ja siis sa peaksid olema riides, et jõuda hommikust süüa.” / „Kui uudised algavad, siis peaksid hakkama jalanõusid jalga panema. ”



4. On sünnipäevapidu. Hüpik mängib, kui ühel täiskasvanutest tuleb mõte teha grupipilt, sest üks külalistest on lahkumas. Laps ei ole nõus. Ta võib hakata jonnima või lihtsalt keelduda pildile minemast.

Selle asemel: selgitage lapsele olukorda. „Laps X on lahkumas ja sünnipäevalaps oleks väga rõõmus, kui ta saaks koos kõikide külalistega mälestuseks ühe pildi. Mis sa arvad, kas saad oma mängu mõneks minutiks pooleli jätta (vajadusel pakkuda võimalust asju n-ö valvata), et saaksime sünnipäevalapsele rõõmu valmistada?” Kui ta ei ole nõus, siis meenutage, et laps ju sooviks kindlasti, et tema peol tehakse talle meeldivaid asju. Võib pakkuda võimalust koos pildile minna.

Allikas: Eesti Lastefond

Eriliste lastelaste teemal kirjutas pikemalt ajakirja 60+ märtsinumber