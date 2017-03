​Lugeja kirjutab:vanavanemate armastust oma lastelaste vastu tunnevad ka vanemad

Küsige ükskõik milliselt vanemalt ja nad kinnitavad, et laste kasvatamine pole alati lihtne. Vanavanematele on igapäevane kohustus lapse eest hoolt kanda läbi saanud ja sellega kaasnenud pinge hajunud. Seetõttu võib jääda neile mõistmatuks vanemate kurtmine, isegi siis, kui peres kasvab erivajadusega laps.

Mäletan hästi kiindumust oma vanavanematesse, mälestused lapsepõlvest koos nendega on soojad. Vanavanemate juures ei jälgitud nii rangelt, et toit oleks tervislik, et kodused ülesanded oleksid tehtud ja sõpradega suheldes oldaks rangelt viisakas. Seega oli suhe vanavanematega pingevabam. Vanavanemad võtsid mind, nagu olin. Nautisime vastastikku teineteise tugevusi.

Minuni on jõudnud lugusid mõlemat tüüpi vanavanemate kohta. Mu sõprade seas on neid, kelle vanemad „lihtsalt ei saa aru”, ja ka imelisi lugusid vanavanemate toetusest. Olgu see erivajadus siis arengu-, füüsise, emotsioonide või käitumisega seotud, nõuab see kohanemist vanavanemateltki.

Kui poisid olid neljane ja viiene, tajusin, kuidas kokkusaamised muutuvad harvemaks. Käitumisest, mis veel kahese põngerja puhul näis vanavanematele armas, oli saanud viltuvaatamise koht.

Laused „sa teed seda täiesti valesti” või „kui teie veel lapsed olite, siis ma ...” suurendab pinget vanemates ning ka kahe põlvkonna vahelistes suhetes.

Minu vanemad mäletavad hästi frustratsiooni, mis kaasnes nende vanematelt saadud õpetussõnadega laste (ehk siis minu ja mu õdede) kasvatamise kohta. Seda tagasihoidlikumad on nad olnud ise nõu jagama ja jätavad oma lastele võimaluse eksida. Otsekui lugupidamise märgiks.

Mis ei tähenda, nagu nad ei sooviks aidata või keelduksid abist, kui noorem põlvkond seda küsib. Üsna sageli on siiski nõnda, et otsese õpetuse asemel vajame lapsevanematena julgustust ja kinnitust, et oleme õigel teel. Või siis lihtsalt väikest puhkust lastest. Kuulda oma vanemate suust, et oled emana või isana suurepärane, on kiitus, mida täiskasvanud lapsed hinnata oskavad. See innustab, annab enesekindlust ja meelerahu.

Üks paar vanavanemaid elab meiega samas linnas, teised mõnekümne kilomeetri kaugusel. Aga neid ühendab see, et kui mu lapsed olid beebid, siis tundus neile põnnidega suhtlemine lihtsam. Kui poisid olid neljane ja viiene, tajusin, kuidas kokkusaamised muutuvad harvemaks. Käitumisest, mis veel kahese põngerja puhul näis vanavanematele armas, oli saanud viltuvaatamise koht. Tegelikult hakkasid laste eripärad lihtsalt tugevamini avalduma. Nüüdseks on poistel oma imetabane mõttemaailm, millega kohanemine kestab meile, täiskasvanutele, ilmselt niisama kaua, kui see neil küpseb.

Poiste käitumist kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et nad on põikpäised ning nende käitumises ja tegudes puudub paindlikkus. Kui mõlemad olid jõudnud kooli minna, oli laste ärevus igasuguste koosviibimiste suhtes nii suur, et me lihtsalt ei osalenud ühiste tähtpäevade pidamisel. Positiivse fooni hoidmine vanavanematega näis üha raskem. Selle parendamise võimaluste väljaselgitamine võttis kümmekond nädalat mõttetööd. Mõistsin, et nad vajavad üksteist ja meie mehega vajame oma vanematega suhtlust, kuid olime oma käitumise ja oma laste käitumise õigustamisest väsinud. Niisiis, me enam ei teinud seda.