Apteekides võivad järjekorrad pikemaks venida

Portaalis patsiendid.ee seisab, et nüüd käsimüügiravimite ostmisel arvestada, et apteeker nõustab kliente pikemat aega ja nii võib ühingu hinnangul venida ka järjekorra liikumine. Kui apteeker tutvustab odavaimat analoogi, siis paljudel juhtudel võib see tekitada omakorda lisaküsimusi.

„Näiteks kui ravimil on erineva suurusega pakendid, kas siis lugeda odavamaks pakk, milles on vähem tablette ja pakendi hind seeläbi odavam või suur pakend, milles ühe tableti hind tuleb soodsam. Viimane sobib vaid juhul, kui inimene kasutab ravimit pikema aja jooksul. Või kui riiulil seisavad lähestikku sama toimega ravimid ja toidulisandid, siis viimased hinnavõrdlusesse ei kuulu. Selliste detailide läbi arutamine koos apteekriga hakkabki rohkem aega võtma,“ seisab kodulehel.

Ühingu sõnul võib see paljudele tunduda kummaline, kuid kõigil mõelda eakatele, madalapalgalistele ja nägemis- või muude otsustamist raskendavate puuetega inimestele, keda on apteegikundede hulgas tavapärasest enam ning keda uus võimalus aitab. „Nii et varugem uue praktika juurutamiseks pikka meelt ja teadkem, et alati on võimalik keelduda odavamast ravimist, kui inimesel endal mõni kindel ravimisoov olemas,“ annab ühing soovituse.

Seni kehtis odavama analoogi pakkumise nõue vaid toimeainepõhise retseptiravimi ostul.