Kevadmatk tervitab juubilare ja viib vetemängu vaatama

Matka peakorraldaja, MTÜ Lahemaa Looduskooli juhataja Maie Itse rõõmustas, et 2011. aastal alguse saanud kevadmatka traditsioon on olnud elujõuline ning Eesti looduskaitse legendi, Veljo Ranniku, algatusel sündinud rahvamatkast võtab osa igal aastal kümneid inimesi.

Tavapäraselt astronoomilise kevade esimesel pühapäeval toimuv matka alguspunkt on igal aastal olnud erinev, kuid lõpp alati Nõmmeveski joa ääres, kus on võimalik kogeda vulisevat kevadvett.

See tähendab, et Lahemaa looduskooli ja Harju matkaklubi korraldatav rahvamatk toimub sel aastal 26. märtsil, algusega kell 12 Loksa kooli eest. Matk lõpeb Nõmmeveski joa juures parklas.

Matka peakorraldaja ja juht, Lahemaa looduskooli juhataja Maie Itse täpsustas, et jalgsiretke pikkus on umbes 12 kilomeetrit, kuid liituda on võimalik ka Kotkalt, siis on teekonna pikkuseks seitse kilomeetrit.

Huvipakkuvaks pidas ta matka juures näiteks kevadist vetemängu Nõmmeveski joal. «Aga kindlasti on looduses ka teisi kevade märke, mida on hea kodukandi omadega võrrelda,» sõnas ta.

Soovijatel võimalik juua allikavett. «Kui on soovi seda koju viia, peaks ise pudeli kaasa võtma,» märkis Itse.

Itse meenutas, et esimene kevadmatk oli tervitus Lahemaa rahvuspargile ja Harju matkaklubile 40. sünnipäevade puhul. "Seekordne matka alguskoht on tervitus Loksale, kooli 150. sünnipäeva puhul," lausus ta.

Itse selgitas, et Loksal oli 31 aastat koolijuhiks Arnold Mikiver, kelle poeg Mikk Mikiver oleks tänavu saanud 80 aastaseks.

Rahvamatka traditsiooni taasalgatajaks on looduse- ja matkamees, Eesti looduskaitse legend Veljo Ranniku. Matk on osalejatele tasuta, tasuda tuleb vaid bussisõidu eest.

Tallinna poolt tulijatele väljub matkale eribuss Tallinnast kell 10.30 ja sõidu hind on 7 eurot, autodega tulijad saavad pärast matka bussiga Nõmmeveskilt Loksale (tasuda tuleb 2 eurot).

Transpordi jaoks on vajalik eelregistreerumine: lahemaalooduskool@gmail.com

Sel korral väljuvad esmakordselt bussid rahvamatkale ka Järvamaalt. Eribuss väljub Türi keskväljakult kell 10 ja Paide kultuurikeskuse parklast kell 10.15, sõidu hind on 8 eurot. Bussiga sõidu soovist saab teada anda Kaupo Paesülla telefoninumbril 5666 3943.