Põhja-Tallinnas alustas tööd eakate nõukogu

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on inimeste kaasamine äärmiselt oluline, sest muidu ei saa oma kabinettides istuvad juhid ja ametnikud täpselt aru, mis on inimeste tegelikud vajadused ja mured.

„Linnaosa ainult paberil ei juhi, määrused ei asenda inimesi. Näitena võib tuua metallist pingid Stroomi pargis, mis on ilusad ja vandaalikindlad, kuid väga ebamugavad ja külmad. Sellele juhtisid tähelepanu just kohalikud aktiivsed pensionärid ja sel aastal teeme me need pingid ringi, et neil saaks istuda. Eelarvereal nägid nad väga kenad välja, sest pink, mida keegi ei kasuta, püsib kindlasti kauem kui selline, mille peal istutakse. Hiljuti tegime jalutuskäigu koos pensionäridega Kopli kalmistupargis ja saime nende käest mitmeid häid ideid, millega saame arvestada pargi rekonstrueerimisel. Inimesi tasub kuulata,“ ütles Kaljulaid.

Teisipäeval, 14. märtsil toimunud eakate nõukogu esimesest koosolekust võtsid osa Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse juhtkond ja spetsialistid, pensionäride ühenduste ja linnavolikogu esindajad ning juhuvaliku alusel kutsutud inimesed Põhja-Tallinna eakate seast.

Koosolekul lepiti kokku, et järgmistel koosolekutel arutatakse trammiteede rekonstrueerimise ja uute peatustega seotud küsimusi, hoitakse silma peal Sõle spordikeskuse ehitamisel ning Kopli kalmistupargi ning Stroomi ranna rekonstrueerimisel, et eakate inimeste vajadused ja huvid oleksid kindlalt tagatud.

Põhja-Tallinna eakate nõukogu koosolekud toimuvad edaspidi mitte harvem kui kord kvartalis. Igale koosolekule kutsutakse lisaks nõukogu liikmetele juhuvaliku alusel inimesi Põhja-Tallinnas elavate eakate seast.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse juures tegutseb juba pool aastat ka noorte ümarlaud, mille üks esimesi tegevusi oli heategevusliku aktsioonina korraldatud üksikutele pensionäridele abipakkide kojutoimetamine.