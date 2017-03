Vana tolm tekitab terviseprobleeme

Alt selgitas, et see nn vana tolm on salakaval, sest jõuab endaga siduda nii hallituseoseid kui muud halba. „Ja kui toimub õhu liikumine, hingame me kõike seda halba sisse,“ sõnas ta.

Tema sõnul on teaduslikult tõestatud, et selle tolmu tõttu on inimesed hooajalistesse haigustesse sagedamini kui need, kelle kodus on kõrgemad pinnad tolmust puhtad.

Samuti on väga oluline koduste tekstiilide puhastamine – nii peaks diivani ja kõik teised pehmed pinnad üle käima tolmuimejaga. Kõvemate pindade jaoks on aga parim mikrokiudlapp.

