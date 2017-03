Milline reegel aitab ära tunda kolesteroolitasemele ohtliku toidu?

Oluline on hoida kolesteroolitasemel silma peal, sest ehkki kõrge kolesterool ei tee valu ega põhjusta otseseid kannatusi, on sel ikkagi mõju südame tervisele ja see võib tuua kaasa tüsistusi nagu näiteksinfarkt,insult, ummistunud arterid.

Kuidas aga ära tunda toite, mida mure korral tarbima ei peaks? Hea rusikareegel kahjuliku rasvatoote äratundmiseks on see, et kui see muutub külmikus tahkeks, siis see kuulub kategooriasse kõrge kolesteroolitasemega toiduaine.

Loe pikemalt, milliseid toiduaineid mitte süüa.