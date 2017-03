Mullu tehti Tallinnas 207 häirenupu väljakutset

Abilinnapea Merike Martinson ütles, et esialgu suhtuti häirenupu teenusesse skeptiliselt ja kahtlevalt, aga asjade arenedes on selgeks saanud, et paljudele inimestele on see ainuvõimalik lahendus, kuidas oma kodus turvaliselt edasi elada ja hooldusasutusse minek edasi lükata.

Teenusesaajate kodudesse paigaldatakse kahepoolset sidet võimaldav hädaabisüsteem, mille kaudu on võimalik ööpäevaringselt kutsuda abi olukordades, kus inimene ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt abistajatele ust avama (näiteks arstiabi ootamatu vajadus, isikuabi ootamatu vajadus (kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse lõksujäämine jmt) ning päästeteenust vajavad olukorrad (tulekahju, plahvatus jmt).

Häirenupu teenust osutatakse ööpäevaselt kõigil kalendripäevadel, sealhulgas riigipühadel. Teenuse osutamiseks paigaldatakse klientide kodudesse lokaalsed valveseadmed ja klientidele antakse mobiilsed häirenupud. Mobiilset häirenuppu kasutades on kliendil võimalik saada otseühendus kõnekeskusega ja kutsuda abi. Väljakutse teinud kliendi koju sõidab vajadusel sotsiaalvalve meeskond.

Teenuse osutamise eelduseks on lauatelefoni või mobiiltelefoni olemasolu kliendi kodus ja

teenuse osutajale juurdepääsu tagamine kliendi eluruumile (võtmete andmine). Teenuse osutamiseks vajalik häirenupuseadmete komplekt antakse kliendile tasuta kasutamiseks. Häirenupuga abi kutsumine maksab kliendile operaatori paketipõhise hinna ja seadme korrashoiuks tehtavate testkõnede kulu. Seadmete paigalduse ja hoolduse eest tasub Tallinna linn.

Sotsiaalvalve teenus käivitus koostöös Sihtasutusega Johanniitide Abi Eestis 2007. aastal. Sihtasutus andis 2007. aasta kevadel Tallinna linnale tasuta kasutamiseks teenuse osutamiseks vajalikud seadmed ja tarkvara, sealhulgas 100 häirenuppu.

Sotsiaalvalveteenuse saamiseks tuleb pöörduda MTÜ Tallinna Hoolekande Keskuse poole, Suur- Sõjamäe 6, tel 666 0041.