Varakevadel kimbutab mehi kobarpeavalu

Toomsoo sõnul on olemas erinevaid peavalutüüpe. Näiteks migreen häirib elukvaliteeti ja paljud inimesed kaotavad olulise osa oma tööajast. „Migreen on ühepoolne ja väga tugev valu, saab alguse kuklast,“ sõnas ta ja lisas, et kui inimesed peaksid kirjeldama seda valu, siis kümnesel skaalal oleks see valu 8-10. Samuti võib kaasneda iiveldus.

Samuti on olemas nn nädalalõpumigreen, mis tavaliselt järgneb pingelisele perioodile, mistõttu lähevad paljude puhkamisplaanid valu tõttu luhta.

Pinge tüüpi peavalu puhul, mis on teine levinud peavaluvorm, pole inimestel takistusi igapäevaelu elamiseks ja valu ei takista toimetusi erinevalt migreenist.

Mehi kimbutab aga eriti kobarpeavalu ja seda eriti varakevadeti ja hilissügiseti. „See on selline valu, kus praktiliselt iga öö või varahommik on ülitugev peavalu,“ kirjeldas ta.

Valude hooajalisus on seotud päikesevalgusega – päeva pikenemisega kevadel ja lühenemisega sügisel. Valu tõttu jookseb ka üks silm vett. Toomsoo kutsus üles mehi kindlasti perearsti poole pöörduma ja mitte valu kannatama, sest kobarpeavalu atakid võivad kesta mitu nädalat.

Kui elus esimest korda on tekkinud mistahes häiriv suurem või sagedane peavalu, peaks inimene pöörduma perearsti poole.