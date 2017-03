Antidepressandid võivad aidata piirata eesnäärmevähi levikut

MedicalNewsToday vahendab, et teadlased on avastanud ensüümi, mis aitab siiretel luudesse levida. Ning et teatud antidepressantidel on omadus seda ensüümi blokeerida.

Uuringute kohaselt toimib niiviisi üks nn vanadest antidepressantidest ehk klorgüliin. Uurijate sõnul on selliseid antidepressante veel ja praegu uuritaksegi, kuidas need mõjuvad kasvajate levikule.

Kuigi hiirtel tehtud katsed on paljulubavad, tuleb tulemustega siiski veel edasi tööd teha.