Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisepäeval kõneldakse vähist

Tervisepäeval toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis terviseloengud, mida viivad läbi kõrgkooli üliõpilased, õppejõud ja vilistlased. Räägitakse emakakaelavähi ennetamisest ja sümptomitest, suitsetamise seosest vähkkasvajaga ja nutiseadmete mõjust inimese tervisele.

Rinnavähi ennetusest, riskiteguritest ja sõeluuringutest peab loengut Eesti Vähiliidu meditsiininõunik dr Tiiu-Liis Tigane. Kogemusnõustaja ametit ja kogemusnõustamist tutvustab kõrgkooli õe põhiõppe eriala vilistlane ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla teabetoa kogemusnõustaja Merike Värik.

„Meil on hea meel, et oleme alustanud koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga ja loodame, et oleme vähktõvega seotud ennetustegevuses head partnerid. Üliõpilased saavad mõjutada nooremaid inimesi tervislikke eluviise valima ja sellega ise teistele eeskujuks olla,” ütles Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt.

Tervisepäev on kõigile huvilistele tasuta. Tervisepäeva täieliku kava leiab kõrgkooli kodulehelt www.ttk.ee