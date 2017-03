ITK naistekliinik korraldab tasuta tervisekontrolli päeva

ITK naistekliiniku juhi dr Lee Tammemäe sõnul on tegu naistekliiniku arstide vabatahtliku algatusega. Kaheksa naistearsti tulevad märtsi viimasel laupäeval oma vabast ajast naiste tervist kontrollima.

„Ootame sel päeval vastuvõtule just neid, kes pole ammu tervisekontrollis käinud. Näeme oma igapäevatöös, et üle 50-aastaseid naisi käib tervisekontrollis vähe, samas on just nemad suuremas riskirühmas näiteks emaka- ja rinnavähi osas. Ravijärjekorrad on pikaks veninud ning aega arsti vastuvõtule saada võib olla keeruline. Ka visiiditasu on paljude jaoks arvestatav väljaminek, kuid sel päeval seda ei küsita,” selgitas dr Lee Tammemäe.

Tammemäe sõnul soovib haigla sellega üles näidata vastutustundlikust ja juhtida tähelepanu asjaolule, et ka väiksemate tervisemurede korral peab arsti juurde pääsemine olema võimalikult kiire.

„Väikesest murest võib ajapikku saada ohtlik haigus. Tervisekontrolli eesmärk ongi just haiguste võimalikult varajane avastamine. See loob eelduse edukaks raviks ja ka ühiskonna jaoks on nii kulud väiksemad,” rõhutas dr Tammemäe ennetustöö tähtsust.

Tasuta tervisekontrolliks 25. märtsil Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus palutakse ühendust võtta ITK infotelefonil 666 1900 ja endale sobiv aeg kirja panna.

„Jõuame tasuta tervisekontrollis vastu võtta üle saja naise ja loodan, et keegi ukse taha jääma ei pea. Kõikidele patsientidele pakume tervisekontrolli päeval ka kohvi ja küpsist,” sõnas dr Tammemäe.

Vastuvõtt toimub ITK naistekliiniku emadusnõuandla ruumides, Ravi tn 18.