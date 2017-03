Millal peaks kõhugaaside pärast arstile pöörduma?

Kui te ei ole seedinud oma toitu korralikult läbi, siis läheb see n-ö mädanema ja siis on kõhugaas halva lõhnaga. Sel juhul vajab seedimine ja soolestik ravi.

Uuring Ühendkuningriikides näitas, et inimestel, kes söövad rohkem köögivilju kui liha, on vähem tõenäoline seedetrakti või soolestiku häire arenemine. Rohkem kiudaineid toidus puhastab seedetrakti ja väldib käärimist ka muude toiduainete, näiteks liha ja tärkliste, puhul, kuna need on tavaliselt peamised süüdlased haisva kõhugaasi tekkes.

