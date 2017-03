Neeruhaiguste oluliseks põhjuseks on ülekaal

Kroonilise neerupuudulikkuse peamistest põhjustest on tänapäeval diabeet ja teiseks hüpertensioon.

Kroonilisele neeruhaigusele võivad viidata uriini hulga, värvuse või koostise muutused, kõrge vererõhk, tursed näol ja jalgadel, nõrkustunne ja isu kaotus. Kui haigus on kaugele arenenud, võivad kaasneda kehvveresus, luude kahjustus, aga ka südameveresoonkonna enneaegne ateroskleroos, mis võib kaasa tuua südamelihase infarkti või insuldi. Seega on haiguse süvenedes tegu juba väga tõsise probleemiga.

Üheks väga oluliseks kroonilise neeruhaiguse põhjuseks on ülekaal, hinnanguliselt on 14% meestel ja 25% naistel haiguse põhjuseks just see.

„Rasvumine põhjustab kroonilist neeruhaigust mitmel moel. Üheltpoolt põhjustab rasvumine neeruhaigust kaudselt, tekitades diabeeti ja hüpertensiooni, mis on üldtuntud riskifaktorid neeruhaigusele. Teisalt kahjustab rasvumine neere ka otseselt, suurendades paljude aastate jooksul neerude töökoormust ning tekitades kahjulikke ainevahetuslikke muutuseid nagu põletik ja oksüdatsioon,“ sõnas Qvalitas Arstikseskuse toitumis-ja diabeedinõustaja Maarja Randväli.

Kroonilise neeruhaiguse varajane avastamine ning ravi võib aidata ennetada haiguse edasist süvenemist, mistõttu ongi väga tähtis jõuda haigusele jälile võimalikult varakult.

Arst saab haigusest esmalt aimu kaebuste, läbivaatuse ning uriini- ja vereanalüüsi abil, kus on näha, et neeru toimimine võib olla häiritud. Vajadusel teeb arst ka lisauuringud.

Kusepõiepõletike ravisse tuleks suhtuda väga tõsiselt. Kui te kuulute kroonilise neeruhaiguse riskigruppi (näiteks olete diabeedik), tasuks kindlasti läbida tervisekontroll, isegi kui enesetunne on hea ja vaevused puuduvad, sest haigus areneb välja vaikimisi.