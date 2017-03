Köögis kulub mõõdutarkus kuhjaga ära

Tavaliselt kasutame köögikaalu, kuid sageli on otstarbekam ja kiirem väikeste koguste puhul kasutada mahumõõdunõusid, mõõdulusikaid, supi- või teelusikaid. Mahu- ja massiühikud ei kattu enamiku toiduainete puhul, erandiks on vaid vesi, piim ja muud vedelikud.

Toiduainete mõõtmisel on retsepti järgi toidu valmistamisel suur tähtsus, eriti napimate kogemustega söögitegija või uute toitude katsetamise puhul.

60+ lugejal on kogemusi kindlasti kuhjaga, kuid teinekord võib mõni retsept segadust tekitada ja ehk toit nässugi minna, kui kaalu käepärast pole ja gramme tee- või supilusikatega tuleb mõõta. Esmakatsetuse järgi otsustab ju perenaine tavaliselt, kas võtab retsepti kasutusele või mitte.

Ise kasutan retseptides mõõduühikuid segamini, vastavalt vajadusele või kuidas otstarbekam või mugavam tundub. Mõnd toiduainet on mõnusam mõõta mahuühikutes – detsiliitrites, liitrites (näiteks vedelikke, kuivaineid), mõnd jälle massiühikutes – grammides, kilodes (näiteks rasvaine küpsetistes), mõnd tükkides (näiteks munad, mõnikord ka köögiviljad). Seetõttu on mõnikord retseptis kõik ühikud kasutusel ja nii mõnelegi toidu valmistajale võib asi üsna segane tunduda.

Pakun välja tabeli, milles enam kasutatavate toiduainete kaalu- ja mahumõõdud on ära toodud. Selle abil saab hõlpsasti retseptides orienteeruda, mis tahes mõõduühikutes seal toiduained antud on. Tabelit kasutatakse vajalikeks teisendusteks ja see peaks kogu aeg käepärast olema, kui toitu valmistame. Selle tabeli saab vajadusel ajakirjast välja lõigata, näiteks kilekaane vahele panna ja köögis kas seinale riputada või muule käepärasele kohale asetada. Ise kasutan selle tabeli abi üsna tihti, kui uusi retsepte loen ja endale käepäraseks kohendan.

Kuidas tabelit kasutada? Näiteks nii: kui teil on näiteks vaja teada, kui palju kaalub 1 liiter odrajahu, vaatate tabelist odrajahu rea pealt esimesest veerust ja näete, et 1 liiter odrajahu kaalub 550 grammi. Järgmisest veerust näete, et 1 detsiliiter odrajahu kaalub 55 grammi, veel järgmisest, et 1 supilusikatäis sama toiduainet kaalub 8 grammi ja teelusikatäis 3 grammi.

Neile, kes võõramaiseid või vanemaid kokaraamtuid kasutavad, pakun samuti ühe abistava tabeli, mis retseptides orienteeruda aitab.