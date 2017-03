Seeniorid reisivad üllatavalt palju

Reisikorraldaja seeniorid.ee ühe eestvedajatest Juhani Joonase sõnutsi on Eesti seeniorid reisinud viimase 25 aasta jooksul üllatavalt palju. „Neile meeldib võimalikult palju näha ja kuulda ning janu uute paikade avastamise järgi on tohutult suur. Kõiksugu ekskursioone oodatakse alati suure huviga,” räägib ta.

Germalo Reiside turundusspetsialisti Evelyn Vanambi ütlust mööda käivad eakad nii kultuuri- kui puhkusereisidel. „Meie kliendi puhul ei määra iga mitte midagi, pigem loeb tervis ja suhtumine,” räägib Vanamb.

Tensi-Reiside juhataja Sirje Kurrikoffi kinnitusel oleneb reisi valik ennekõike majanduslikest võimalustest ja eelistustest. „On neid, kes eelistavad kultuurireise, kus palju vaatamisväärsusi ja suhteliselt tihe päevaprogramm, ja neidki, kellele on meeltmööda hoopis loodusreisid – rohkem väikelinnu ja kauneid mägesid,” ütleb ta.

Näiteks tasub kindlasti mainida, kui ei soovita ööbida liiga lärmakas või turistirohkes piirkonnas.

Evelyn Vanambi sõnul võib pensionäridele heaks reisilahenduseks olla niinimetatud kaks ühes lahendus, kultuuri- ja puhkusereis. „Selliste reiside sihtkohad on valitud nii, et oleks võimalik mitmekülgselt tutvuda kultuuri ja ajalooga. Reisi jooksul toimuvad ekskursioonid asjatundliku giidi juhendamisel, aga aega jääb piisavalt lõõgastumiseks ja rannamõnude nautimisekski,” räägib Vanamb.

Ööbimine on sellise reisi puhul enamasti ühes hotellis, mis tähendab, et iga päev ei ole vaja kohvrit pakkida ja uue ööbimispaigaga kohaneda.

Millisele reisile minna?

Sirje Kurrikoffi sõnul ei tasu reisimist karta. „Kui on soov palju kuulda-näha, siis tasub valida kultuurireis, kus programmis on mitmesuguste vaatamisväärsuste külastamine. Samuti on sel juhul kaasas giid-reisisaatja, seega ei pea pelgama võõras kohas hakkama saamist või vähest keeleoskust,” selgitab ta.

Sihkoha valikul tasub Estraveli turundusdirektori Airi Ilisson-Cruzi sõnade kohaselt nõu pidada reisikonsultandiga, kes oskab soovitada riike, turismipiirkondi ja hotelle vastavalt kliendi soovile. „Näiteks tasub kindlasti mainida, kui ei soovita ööbida liiga lärmakas või turistirohkes piirkonnas. Kliima suhtes annab reisikonsultant samuti soovitusi. Näiteks südasuvel võib Lõuna-Euroopas olla liiga palav ja turistirohke, kuid hooaja alguses ja lõpus on reisid soodsamad ja meeldivamad,” ütleb ta.

Eelistada tasub mugavaid ja kergesti ligipääsetavaid hotelle, kuhu jõudmiseks ei pea väga palju treppidest käima.

Kurrikoffi jutu järgi tasub inimesel, kes pole kaua reisimas käinud, tutvuda väga põhjalikult reisipaketiga, küsida nõu reisikonsultandilt ja oma tuttavateltki, kes on ehk neis paigus käinud. „Siis saab teha juba järelduse, kas see reis sobib või peab valima midagi muud. Soovitame lugeda ka sihtriiki puudutavaid raamatuid ja viia end kurssi selle maa kombestiku ja kultuuritaustaga,” räägib ta.

Teadmistejanulised reisijad

Maire Makarjan on teinud reisiesindaja ja giiditööd üle kahekümne aasta ning on paljuski kokku puutunud ka mitmete seeniorgruppidega. Küsimusele, milline on eestlasest 60+ reisija, vastab Makarjan, et tegemist on kultuurihuviliste inimestega, kes on väga teadmistejanulised. „Nad osalevad huviga ja meelsasti ekskursioonidel ning janunevad uute teadmiste ja põnevate kogemuste järele. Meile, reisisaatjatele ja giididele, on nad väga tänuväärsed kliendid,” räägib Makarjan.