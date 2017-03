Vanaema idee vormus õpilasfirma toodanguks

Toote looja Raul Esko tõdes, et idee leivasupi purkipanekuks tuli vanaemalt. „Tema leivasupp on selline, mida tahaks alati teisegi kausi võtta,“ sõnas ta ja kinnitas, et üheks põhjuseks, miks leivasuppi tootma hakata, oli see, et pakkuda tänapäeva noortele vanu häid vanaema magustoite.

„Praegused noored on üles kasvanud säilitusaineid ja suhkrut täis toodetega,“ tõdes Esko.

Vaata videost, kuidas nostalgiline magustoit tarbijani jõuab.