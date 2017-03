Naised vajavad valu leevendamiseks tugevamat ravimidoosi

MedicalNewsToday vahendab, et selle põhjuseks on asjaolu, et osad immuunrakud on naiste ajus valuaistinguga tegelemisel aktiivsemad.

Ka varem oli teada, et mehed ja naised taluvad valu erinevalt, ja et kroonilist valu esineb naistel meestest enam. Nüüd selgus, et võrreldes meestega võib naistel nende aju erinevuste tõttu vaja minna koguni kaks korda tugevamat morfiinidoosi, et valule sarnast leevendust leida.

Avastusest loodetakse tulevikus olulisi muudatusi valuravis.