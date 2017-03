Muuseum päästab ajaloolist elumaja

Põhjust muretseda on sihtasutuse juhataja Reelika Räime selgitusel siiski vähe, vastupidi: käimasolev remont hoopis pikendab eluiga Põhja-Tammsaare talu elumajal, mille on ehitanud kirjaniku vend.

Ennistust tegev osaühing Gromell on lubanud tööd juuniks lõpetada. „Märtsis algab renoveeritud akende ja voodrilaua paigaldus," teadis Räim öelda.

Tööde käigus uuenebki elumaja fassaad, praeguseks on välja vahetatud 98 meetri ulatuses palki, mida oli Reelika Räim ütlust mööda kordi rohkem, kui esialgu arvati. Lisaks saavad uue kuue aknad ja uksed, hoolduse ja pisiremondi läbib laastukatus ning korda saab vihmaveesüsteem. "Kõik rennid vajavad väljavahetamist, kuid vihmaveetorudest osa on lausa puudu," täpsustas ta.

Ennistuse läbib ka elumaja veranda, mis on ära vajunud. Peale trepi tuleb vahetada aknaid ja uks.

Remondi käigus tekkinud ootamatuste korral on Räime ütlust mööda suur abi olnud muinsuskaitse Järvamaa vaneminspektorist Karen Klandorfist. Rõõmustavaks leiuks peab Räim maja otstest leitud originaallaudvoodrit. "See puhastatakse ja paigaldatakse tagasi," sõnas ta.

Räim lisas, et elumaja jääb ka pärast remonti roheliseks, nagu see on aastakümnete jooksul külastajatele tuttavaks saanud.

Räim kinnitas, et remont muuseumi külastusi ei sega ja ekspositsioon, sealhulgas elumaja on huvilistele avatud.

Raha remondiks on muuseum saanud kultuuriministeeriumilt ja Leaderi meetmest, projekti maksumus on 51 337 eurot.

Et tööd on kujunenud kavandatust mahukamaks, on teretulnud ka muuseumi sõprade ja külastajate toetus. Märksõnaga „annetus" ülekande palub muuseum teha SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel arvelduskontole EE532200221021552691.