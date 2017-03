Silmaarst: seenioride silmad ongi kuivemad

Millised need kaebused sõltuvalt põhjustest olla võivad?

Kuiva silma sündroom tekib, kui pisara hulk või funktsioon on ebaadekvaatne ja põhjustab ebastabiilse kihi silma pinnal. Kõige sagedasemad kuiva silma põhjused üle 50aastastel on eaga seotud pisaravedeliku vähene tootmine, laugude näärmete düsfunktsioon ja silmaoperatsiooni järgsed sarvkesta muutused. Kuiva silma sündroom võib tekkida igas eas. Rohkem kui 75 protsendil 65aastastel ja vanematel inimestel on teatud määral kuivad silmad.

Noorematel patsientidel tekitavad kuiva silma sündroomi sagedamini keskkonnast tulenevad põhjused, nagu konditsioneer, vähene töökeskkonna õhuniiskus, kontaktläätsed, liigne lähitöö (sealhulgas arvutitöö) ja sellest tulenev vähene pilgutamine.

Kuiva silma sündroomi ravis on kõige olulisem patsiendi enda panus ehk regulaarne silmade niisutamine kunstpisarate ja niisutavate geelidega.

Refraktiivse kirurgia järgselt esineb silmapinna kuivust samuti enam. Refraktiivkirurgia meetodid on radiaalne keratotoomia, fotorefraktiivne keratektoomia, Lasik, sarvkestasiseste rõngaste paigaldus ja silmasisese läätse vahetus või lisaläätse paigaldus.

Kuiva silma sündroomi võivad põhjustada raseduse, imetamise, rasestumisvastaste vahendite kasutamise ja menopausiga kaasnevad hormonaalsed muutused. Harvemini esinevad kuiva silma sündroomi põhjused nii noorematel kui ka vanematel on autoimmuunne haigus Sjögreni sündroom, limaskesta armistumine, A-vitamiini puudus ja silmalaugude asendi häired.

Kaebused on individuaalsed, east sõltumatud ja annavad aimu haiguse tõsidusest. Kuiva silma sümptomid: silmade karedus-, võõrkeha-, väsimus-, valutunne, silmade sügelus, tundlikkus ja ärritatus, põletustunne, hägune nägemine (pilgutamine ja kunstpisar leevendavad), silmade vesitsemine (eriti tuule käes), silmade punetus, sage pilgutamine, valgustundlikkus, peavalud.

Millega peab vanemaealine patsient silmi ravides arvestama?

Millised enam kasutatavad ravimid võivad kuiva silma sündroomi teket soodustada?

On kirjeldatud, et kuiva silma sündroomi teket soodustavad antihistamiinikumid (allergiarohud), diureetikumid, unerohud, rahustid, suukaudsed rasestumisvastased vahendid, kaksteistsõrmiksoole haavandi ravimid.

Millal võib apteegist abi otsida, millal peaks kindlasti arsti juurde minema?

Silmade ebamugavustunde, sügeluse, ärrituse, silmade vesitsemise korral on kõigepealt vaja kasutada kunstpisaraid. Arstile peaks pöörduma patsient siis, kui esineb valguskartlikkus, tugev valusündroom või nägemislangus. Lisaks on soovitatav pöörduda silma- või perearstile, kui on suurenenud süljenäärmed, esinevad kaebused suu (pragunenud keel), silmade, nina limaskesta ja tupe kuivusele ning liigesevalulikkusele. Sel juhul võib olla tegemist autoimmuunse põletikuga sülje- ja pisaranäärmetes ehk Sjögreni sündroomiga. Silmade rähmamine viitab silmapõletikule, mille esialgne ravi on kunstpisara sage kasutamine. Kui kaebused kunstpisara abil ei möödu, siis pöörduda pere- või silmaarstile.

Miks ei tohiks kuiva silma sündroomiga kaasnevaid kaebusi eirata ehk millised võivad olla tagajärjed?

Kui pisarakihi koostis on häiritud, siis silma kaitsefunktsioon ei toimi enam korrektselt. Ilma ravita võib kuiva silma sündroom viia soovimatute komplikatsioonideni, nagu krooniline laugude või silmapõletik, sarvkesta haavandumine või püsiv nägemislangus.

Milline on ravi tulemuslikkus eakail?

Üldiselt ei ole kuiva silma sündroom täielikult väljaravitav ja ravi on seetõttu sümptomaatiline, kuid vajalik silmapinna kahjustuse vältimiseks. Kuna kunstpisarad leevendavad sümptomeid, mitte ei ravi kuivade silmade põhjust, siis tuleb kasutada kunstpisaraid jätkuvalt ja pidevalt.

Millised on igaühe kodused võimalused kuivi silmi leevendada?

Kodus on võimalik silmade kuivuse kaebuste leevendamiseks kasutada õhuniisutamist (õhuniisutajad, veekauss radiaatoril) ja eluruumide tuulutamist. Lähitööl (televiisor, arvuti, raamat) soovitan pöörata enam tähelepanu silmade pilgutamisele. Kummelikompresse ei ole soovitatav teha.

