Millest alustada, kui on vaja autojuhiluba vahetada?

Tõepoolest, juhiloa vahetamisel tuleb tervisetõendi taotlemiseks eelnevalt elektrooniliselt ära täita tervisedeklaratsioon oma terviseseisundi hindamiseks. Seda saab taotleda veebiaadressil https://www.digilugu.ee ja sealt saab alustada elektroonilise tervisedeklaratsiooni täitmist. See tuleb enne perearsti juurde minekut ära täita.

Kohustus väljastada vaid e-tervisetõendit kehtib kõikidele tervisekontrolli tegijatele juba 2014. aasta 1. aprillist. Siis jõustus liiklusseaduse rakendussätte muudatus, mis lisab mugavust ka maanteeameti klientidele. Juhtimisõiguse taotlemisel või sellega seotud toimingute tegemisel ei pea seega maanteeameti liiklusregistri büroosse enam pabertervisetõendit viima, vaid tervisetõendi andmed laekuvad automaatselt liiklusregistrisse tervise infosüsteemi vahendusel.

E-tervisetõendi taotlemiseks tuleb esmalt täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis https://www.digilugu.ee. Deklaratsiooni täitmiseks tuleb lehele siseneda ID-kaardi või mobiil-id abil. ID-kaardiga portaali sisenedes soovitatakse kasutada Internet Explorerit. Selleks peab taotlejal olema ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning PIN1 ja PIN2 kood.

Kui puudub võimalus elektroonset tervisedeklaratsiooni täita, siis võib alati abi paluda noorematelt sugulastelt, kes on internetiga sinasõbrad. Abi tasub küsida ka omavalitsuse sotsiaaltöötajatelt või mõnelt teiselt usaldusväärselt inimeselt. Kui tervisedeklaratsioon internetis tegemata jääb, saab seda siiski täita ka paberkandjal arsti juures. Paberversiooni saab kas ise välja printida Eesti E-tervise Sihtasutuse leheküljelt aadressil: http://www.e-tervis.ee/index.php/et/ või paluda seda kellelgi teisel teha.

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel tasub perearsti juurde kaasa võtta ka isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), juhiluba (selle olemasolul), alaliselt või ajutiselt juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms), sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus (juhul, kui teid on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt politsei kirjaliku otsuse alusel). Kaks-kolm tundi enne vastuvõttu on mõistlik mitte süüa ega juua, sest perearst teeb ka vereproovi.

Tervisetõend on tasuline: ette on nähtud, et selle eest küsitakse mõistlikku hinda. Küsimusele, mis on mõistlik hind, vastati Haigekassa infotelefonilt, et selle hinna määrab perearst. Keskmiselt küsitakse digitaalselt täidetud deklaratsiooni eest 20 eurot, paberkandjal täidetud deklaratsioon maksab 25 eurot.

Kui tervisekontroll läbitud, saadab arst tervisekontrolli tulemused e-tervise infosüsteemi ning seejärel jõuavad need otse liiklusregistrisse. See tähendab, et enam ei lähe vaja paberkandjal tervisetõendit ja selle esitamine pole enam nõutav juhul, kui arst koostab elektroonilise tervisetõendi ehk e-tervisetõendi.

Väljastatud tervisetõendi andmeid saab vaadata nii patsiendiportaalis kui ka maanteeameti e-teeninduses (eteenindus.mnt.ee). Maanteeametile on tervise infosüsteemi vahendusel nähtavad vaid need andmed, mida on isikule dokumendi väljastamiseks tarvis. Isikut puudutavad terviseandmed (haiguslood, diagnoosid ja väljastatud retseptid) on nähtavad ainult inimesele endale.

Juhiluba vahetatakse üldjuhul selle kehtivuse lõppedes, kuid seda tuleb teha ka juhiloa omaniku isikuandmete ja sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või siis, kui juhi terviseseisund ei luba enam juhtida juhiloale märgitud mootorsõidukit.

Varem pidi juhiloa vahetaja alati minema büroosse, kus ta suunati fotoboksi fotot tegema, seejärel tuli tal klienditeenindajale esitada paberil tervisetõend ja muud dokumendid. Sageli tuli ka järjekorras seista. Enne juhiloataotluse vormistamist tuli leida riigilõivu tasumise võimalus. Pärast juhiloa valmimist tuli jälle ette võtta teekond liiklusregistri büroosse, et uus juhiluba kätte saada ja vana ära anda. Kõik see nõudis aega ja planeerimist.

Nüüd ei tarvitse autojuhiloa vahetamise toiminguks enam liiklusregistri büroosse minna ja e-teeninduses vormistatud juhiloavahetus on ka veidi odavam. Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas vormistatud juhiloa vahetus maksab 20 eurot.

E-teeninduse keskkond asub aadressil http://eteenindus.mnt.ee/. Foto juhiloale saab üles laadida isikut tõendavate dokumentide andmebaasist, riigilõivu saab tasuda sealsamas e-teeninduse keskkonnas. Kui tervisetõend on kehtiv, siis saabki juhiloa vahetuse ära vormistada.

Uue juhiloa kättesaamiseks võimaldab maanteeamet kasutada postiteenust ja juhiluba saadetakse ka lihtkirjana postkasti. Selle saab samuti tellida e-teeninduse keskkonnast, valides juhiloa kättesaamise viisiks postiteenuse.

Aga juhiluba saab taotleda ka ise maanteeameti liiklusregistri büroosse kohale minnes. Juhiloa saab soovi korral samuti sealt kätte. Seal maksab juhiloa vahetus 26 eurot.