Tartu ettevõtlikud naised ootavad ettepanekuid tunnustust väärivate vanavanemate kohta

Tunnustust väärivad vanavanemad, kes on kasvatanud oma lapselastest tublid, õigete väärtushinnangutega ja oma põhitööd – õppimist – tõsiselt võtvad ning koolielus aktiivselt kaasa löövad noored.

Ettevõtmise käigus tunnustatakse vanavanemaid, kes elavad Tartumaal

kes on oma lapselast (lapselapsi) kasvatanud enam kui 5 aastat

kelle lapselapse vanus on 10 ja enam aastat

kelle lapselaps õpib algkoolis, gümnaasiumis, kutsekoolis või kõrgkoolis

Oodatud on kõigi tähelepanelike ja hoolivate kodanike ettepanekud.

Esmakordselt tunnustas EENA Tartu klubi tublisid vanavanemaid 2009. aastal.

Ettepanekud esiletoomist väärivate vanavanemate kohta oodatakse 27. märtsiks EENA Tartu klubile projekti „Vanavanemate tunnustamine 2016” projektijuhi Riina Piigli telefonil 506 7713 või e-postiga riina@aptrading.ee

EENA Tartu klubi kuulub Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiooni (EENA), rahvusvaheliselt tuntud kui BPW Estonia. BPW Estonia on rahvusvahelise äri- ja ametinaiste võrgustiku Federation of Business and Professional Women (BPW) liige. BPW tegevussuund on seista naiste majandusliku iseseisvuse eest, teha tööd naiste võrdsete võimaluste ning staatuse saavutamiseks töö-, pere- ja eraelus.