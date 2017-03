93-aastane Ilja: „Andesta ja unusta. Viha tekitab depressiooni."

Ma ei saanud sellega kuidagi nõustuda, sest Iljad tundma õppides olen ma teada saanud, et mul on üks lugu, mida pean jagama. Mul on veel see võimalus, mul on veel see aeg - ma saan küsida „kuidas“ ja jõuan ehk midagi ka õppida. Minu silmis on Ilja eriline inimene.

„Ma soovin, et kõik inimesed oleksid õnnelikud ja terved ning naudiksid oma elu ka vanaduses.“

Esimest korda kohtusin Iljaga sügisel kui ta astus rõõmsameelsena sisse Nõo päevakeskuse uksest ja küsis: „Mis teil siin majas üldse toimub?“ Üht-teist oli ta ajalehest lugenud ja tahtis teada enamat. Asetanud kõnnikepid seina najale, sisenesime tuppa ja hakkasime juttu ajama. Kuidagi muuseas tuli juttu ka vanusest ja kui Ilja ütles et ta on 93-aastane, siis küsisin ma igaks juhuks üle, kas ma õigesti kuulsin. Jah, kuulsin ikka küll. Ta elab päevakeskusest umbes kahe kilomeetri kaugusel ja nimetas seda väikseks jalutuskäiguks.

No hea küll siis, minagi jalutan mõni õhtu nii umbes kolm kilomeetrit, kuid pean tegema pisukese vaimse ponnistuse, et end uksest välja sundida.

Tulvil üllatusi

Järgmine suurem üllatus tabas mind üks teine kord kui arutasime arvutikursustel osalemist, mida Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasfirma „Nova“ päevakeskuses praegu pakub. Iljagi registreeris end ja selg sirge, läptop üle õla, tuligi ta arvutitundi. Ilm juhtus talviselt libe olema ja küsisin kuidas ta ometi koju saab. „Oh, ma olen täna autoga – ära muretse!“ sõnas ta. Kõõritasin kahtlustavalt aknast välja ja ära ta sõitiski – sujuvalt ja kindlalt.

Minul on ka juhiload, kuid autot pole ammu aega olnud ja ei tea, kuidas ma ise libedal teel toime tuleksin.

„Aga see pole ju midagi, minuvanuseid on palju,“ ütleb Ilja. Jah, eks muidugi – kuid mitte just väga tihti nii vitaalseid, vaimselt ja füüsiliselt tugevaid.

Ilja kinkis mulle jõuludeks imeilusa enda punutud korvi – ja siis ma enam ei imestanudki. Lahkelt oli ta nõus mulle korvipunumist õpetama.

Kui läksin teda sünnipäeval koju õnnitlema, siis polnud tal pikalt aega minuga rääkida, sest küttepuude kärutamine oli parasjagu pooleli. Tema minia pakkus mulle teed, näitas mulle nende ilusat kodu ja Ilja tuba, kus kõik ideaalselt korras ja puhas oli.

„Ta tõuseb hommikuti vara, kirjutab ja loeb palju,“ ütles mulle minia.

Kui Ilja pakkus end vabatahtlikuna terviseteemalist loengut läbi viima, siis olin ma väga tänulik, kuid taas enam ei imestanud. Ega ka siis mitte kui ta tuli lagedale ideega korraldada päevakeskuses „Mõtte koda“, kus igaüks saaks välja tulla teda huvitava teemaga, arutada seda üheskoos, õppida teiste kogemustest ja öelda oma arvamus.

Meil on olnud loenguid usundite teemadel ja kuigi Ilja neid ise läbi ei viinud, siis teab ta selleski valdkonnas palju ja täiendas esineja vastuseid omapoolsete kommentaaridega. Jah – see mind ka enam ei üllatanud. Siis ma juba teadsin kui palju ta lugenud ja maailma saladusi tundma on õppinud.