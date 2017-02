Milliseid vitamiine viirushaigust põdedes tarvitada?

Nii on näiteks vitamiin E-l on leitud mõningast tulemust külmetuse ennetamisel, seega on see oluline just nakatumata inimestele, kes haigetega kokku puutuvad.

Samuti on tõendeid, et suured vitamiin C annused vähendavad haigestumise aega ligi päeva võrra. See vesilahustuv vitamiin omab antihistamiinseid ja põletikuvastaseid omadusi, ravides näiteks vesist nohu. Ühtlasi toetab vitamiin C keha vastupanuvõimet, aidates immuunrakkudel viirust tuvastada ja hävitada.

