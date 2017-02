Viis portsu puu- ja juurvilju vähendab dementsusriski

Medical News Today vahendab, et kolm portsjonit juur- ja kaks puuvilju vähendab dementsusesse haigestumise riski.

Uuringu jaoks analüüsiti pea 18 000 hiinlase menüüd. Jälgitavatel polnud dementsust diagnoositud ja nende tervist jälgiti kuue aasta jooksul. Nende seas, kes sõid lisaks soovitatud puu- ja juurviljakoguseid, oli perioodi lõpuks risk haigestuda väiksem.

Nii on uuringu autorite hinnangul väga vajalik jälgida, et seeniorid tarbiksid piisavalt juur- ja puuvilju, sest neis lisanduvad B- ja E-vitamiinid ja teised antioksüdante ja põletikuvastaseid elemente sisaldavad toitained on vaimse tervise hoidmise jaoks väga olulised.

Ka Eestis on Tervise Arengu Instituut aastaid soovitanud tarbida viis peotäit puu- ja juurvilju päevas.