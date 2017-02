Vaata, kuidas valmisid presidendipaari vabariigi aastapäeva vastuvõtu rõivad

Kõige suurem väljakutse seto riiete tegemise juures on see, et materjale ei saa minna lihtsalt poodi ostma, vaid kõik paelad, pitsid tuleb käsitsi valmis teha. „Lõppkokkuvõttes on ikkagi nii, et käid tiiru poe juures ära ja siis tuled ikkagi jälle koju tagasi ja hakkad ise tegema või siis teeb Terje (Lillmaa - toim.),“ rääkis presidendipaari rõivaste valmistaja, Seto Rõiva Koda eestvedaja Margit Mehilane.

Hinnatud seto käsitöömeister ja jutuvestja Terje Lillmaa tegigi, heegeldades ja punudes esipaari riiete tarvis pea 20 meetrit pitsi, paelu ja vöid.

Tema veimavakast pärineb ka presidendi pluusi ehk hamõ kangas, mis on sadakond aastat tagasi kangastelgedel tehtud, nagu ka pluusi varrukad ehk hamõ käüsse kirjä. Hamõ varrukaotsad tehti aga presidendi seisusele sobivalt tumedad.