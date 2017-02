Pidev pearinglus vajab arsti tähelepanu

„Kõik see, mida oleme harjunud kirjeldama tasakaaluhäirena, on tegelikult pearinglus ehk -pööritus. Tasakaaluhäired on enamasti seotud hoopis ebakindlusega kõndimisel,“ sõnas ta.

Pearingluse põhjuseid on mitmeid. Üks levinumaid on keskkõrvapõletiku komplikatsioon, samuti pärlkasvaja keskkõrvas, lateraalse poolringkanali istel. „Esineda võib seda igasuguses vanuses patsientidel ja võib tekkida ka siis, kui kõrv on olnud varem terve. Põletikust tingitud või ägeda kuulmiskaotusega kaasuva pearingluse korral tuleb patsient suunata erakorralise haigena kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule,“ kinnitas ta.

