Haanja ilm Hispaanias lennutas köögiviljade hinnad kosmosesse

Paprika kilogrammi sai varem paari euroga, aga nüüd küsitakse selle eest ligemale viis eurot.

Viimaste päevade karmi hinnatõusu meie poodides põhjustas lõunamaadesse jõudnud talveilm: erakordsete ilmaolude all ägavad praegu Türgi, Hispaania ja Itaalia, kus lumi ja külm temperatuur on saagikusele väga palju kahju teinud.

"See toob kaasa köögiviljade hinnatõusu, sest nõudlus on suurem, kui kvaliteetset kaupa pakkuda oleks," kommenteeris Rimi Eesti Food ASi pressiesindaja Katrin Bats.

Coop Eesti keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitas, et ilmastikuolud on tõepoolest vähendanud Lõuna-Euroopast pärit kvaliteetse puu- ja juurvilja koguseid, mis omakorda on mõjutanud nende kokkuostuhinda. „Viimane mõjutab paratamatult ka toodete lõpphinda,” märkis ta.

Bats märkis, et Rimi kauplusekett püüab kauba pakkujatele leida alternatiive, ent see võtab aega. "Praegu otsime uusi hankijaid näiteks paprika, tomati, salatite, suvikõrvitsa, baklažaani, lillkapsa ja brokoli tarnimiseks," ütles ta.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik rääkis, et hinnad hakkasid tõusma jaanuari keskel. Kõige suurem hinnatõus tabas tema sõnutsi tomatit, paprikat, jääsalatit, brokkolit, lillkapsast, maitserohelist ja salateid.

"Puuvilja hinnatõusu nimetatud põhjused ei puudutanud, kuna need tulevad mere tagant ja seal karme ilmastikutingimusi polnud," täpsustas Vaserik.

Selveri kommunikatsioonijuht prognoosis, et hinnad stabiliseeruvad ja hakkavad võib-olla vähesel määral praegusega võrreldes kukkuma veebruari teises pooles.