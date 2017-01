Veel üks murdekeelne raamat võib ilmavalgust näha

Sõrves ja mäluasutustes on aastaid kogutud lugusid ja andmeid, et saaks avaldada esimese sõrvekeelse raamatu, tekstid peaksid valmis saama veebruariks, kirjutab Saarte Hääl.

Raamatu üks koostajaid, pärimuskultuurispetsialist Mari Lepik tähtaega, mil raamat trükivalgust näeb, veel välja öelda ei soovinud. Küll aga kinnitas ta, et kultuurkapitaliga on kokkulepe, et veebruari lõpuks peavad tekstid põhimõtteliselt valmis olema.

Mida "Sõrulase aabits" endast täpselt kujutab, on Lepiku sõnul keeruline öelda, kuna midagi analoogset ei olegi kõrvale tuua. "See on jutukogumik, samas ka väikesele lapsele lugemiseks ja sõnaraamatu osa on ka," sõnas ta.