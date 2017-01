Viljandi kingib sajandivanustele sadu eurosid

Ajaleht Sakala kirjutab, et linnavõimu andmeil on praeguse seisuga on nii vanu viljandlasi viis.

Abilinnapea Janika Kivistik meenutas, et tema on sajaaastaseks või vanemaks saanud inimeste sünnipäeval käinud linnavalitsuse nimel alati koos ümbrikuga. «Sellega kaasneb õnnitluskaart ja kommikarp,» sõnas ta. «Toetus antakse kätte sünnipäeval.»

Viljandi linnavalitsus kinnitas esmaspäevasel istungil, et algaval aastal on summa samuti 300 eurot ehk sama, mis mullu. Üle 90-aastastele saadab linnapea Viljandi päevakeskuse eakate käsitööringi liikmete valmistatud õnnitluskaardi.

Viljandis elas rahvastikuregistri andmetel aastavahetusel neli naist ja üks mees, kes olid vanemad kui 100 aastat. Tänavu peaks sajand täituma veel ühel naisel. 99-aastaseks saab registri andmetel tänavu aga koguni seitse inimest. Kogu maakonnas oli aastavahetusel üheksa üle sajaaastast inimest. Kõige vanem neist, 103-aastane, elab Viljandi vallas.