Kergelt diagnoositav vähk viib siiski kümneid elusid

Täna alanud emakakaelavähi ennetamise nädalaga juhivad Eesti Vähiliit ja Haigekassa naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele.

Igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse tagajärjel sureb umbes 70 naist.

Haigestumuse risk on kõrgem 40.-50. eluaastates naistel, kuid haigestuda võivad ka nooremad. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav.

Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peamiseks peetava sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas PAP-testi 3 aastase vahega.

Sellel aastal saadab Haigekassa nimelised kutsed emakakaelavähi sõeluuringule 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 ja 1987. aastal sündinud ravikindlustatud naistele.

Uuringul osalemiseks ei pea kutse saamist ära ootama, sest uuringule võib registreeruda helistades sobivasse tervishoiuasutusse, kus kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Haigekassa lepingupartnerite kontaktid emakakaelavähi sõeluuringu teenuse osas leiate haigekassa kodulehelt. Uuringule minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, kehtiva ravikindlustuse korral tasub uuringu eest haigekassa.

Naistearstid soovitavad emakakaelavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks:

• regulaarset kontrolli naistearsti, perearsti või ämmaemanda juures

• emakakaelavähi sõeluuringul osalemist (vajalik ka juhul kui naine on HPV vastu

vaktsineeritud)

• HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastane vaktsineerimist enne suguelu algust

Kui keegi naistest peaks kahtlema, kas sõeluuringule minna või mitte, siis peaks teadma, et vähi sõeluuringutega saab pahaloomulisi kasvajaid avastada varakult, kasutada tõhusaid ja tervist säästvaid ravimeetodeid ning pikendada tervena elatud elu.

Sõeluuringute kohta on võimalik infot küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt, haigekassa infotelefonil 669 6630 või Eesti Vähiliidu koduleheküljelt.