Türi valla ilmatark: külmad talved ja soojad suved kaovad ära

Vähemalt lehetoimetustes kummardatakse. Kui meediaväljaanded pasundasid mullu sügisel äärmiselt lumerohke ja pakaselise talve tulekust, jäi Leo Rehele pigem kahtlevaks. Ta ennustas vaheldusrikkust, pigem lumevähesust ja soojakraade. Ta pani sellega täiesti täppi. Enam kui 50 000 lugejat võisid olla tema ettenägemisvõime tunnistajaks. On korduvalt olnud!

Ilmaennustus on tema sõnul tänapäeval uskumatult täpne, kuid tasub meeles pidada, et Türi ilm pole Võru ilm. "Siiski võib öelda, et ilmastik ühtlustub, külmad talved ja soojad suved kaovad ära," lisas ta. "Ega sügisel ja suvel enam suurt vahet ei taha olla."

