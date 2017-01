Muuseumis näeb ürgseid mereelukaid

Väljapaneku keskmes on väljasurnud eriskummalised mereasukad.

Näituse kuraator Sander Olo tõdeb, et Eesti ala on meri tõesti väga palju mõjutanud ning seekordne näitus toob lähemale mereriigi kaugema ajaloo – selle, kuidas Eesti ala 600 miljonit aastat tagasi lõunapoolkeral paiknes, aga ka selle, kes elasid meie vetes siis, kui Eesti ala kattis troopiline meri.

Näitusesaalist leiab neli videoinstallatsiooni, mis juhatavad külastajat rännakul läbi kuue ajastu, jõudes välja tänapäeva.

"Videotes ärkavad ürgsed mereasukad ellu ja otsa saab vaadata näiteks hiiglaslikule meriskorpionile ning imetleda graatsilisi meriliiliad,“ jutustas Olo. Tema kinnitusel annavad videod hea ülevaate, millised need elukad välja nägid ja kuidas käitusid. Kõige erilisemaks videolõiguks peab ta Devoni ajastut kirjeldavat klippi, kus on loodud rekonstruktsioon tõenäoliselt esimesest kehasisesest viljastamisest maailma ajaloos.

Lisaks leiab näituselt mitmemeetrised ürgsete mereelukate mudelid, mis annab ülevaate kunagiste mereelukate kasvust. Näitusesaalis on näiteks kolmemeetrised nautiloidid ja 2,5 meetrine meriskorpion. Lisaks on näitusel valik fossiile loodusmuuseumi kogudest, sealhulgas käsijalgseid, koralle, tigusid, soontaimi ja sammalloomi.

Paralleelselt näitusega „Müstiline ürgmeri“ saab reedest loodusmuuseumis tutvuda ka väljapanekuga „Meie meri“. Näitus tutvustab Läänemeres elavaid liike ja nendevahelisi seoseid, räägib inimese rollist mere käekäigus ning kutsub mõtlema selle üle, kui tihedalt me omavahel seotud oleme.

Näituse „Müstiline ürgmeri“ kuraatorid on Sander Olo ja Kairi Põldsaar, videoinstallatsioonide autoriteks on Jaagup Metsalu ja Erik Heinsalu ning näituse on kujundanud Jüri Lõun. Näituse „Meie meri“ on koostanud Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja näituse kuraator on Veljo Runnel. Näitust on täiendanud loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja, merebioloog Lennart Lennuk.

Mõlemad näitused on Eesti Loodusmuuseumis avatud 2018. aasta märtsini.