Vaimse tervise mured vajavad tähelepanu

See tähendab, et just praegu võib keegi sinu perest, sõpradest või töökaaslastest vaevelda tõsise probleemi küüsis, kirjutab sotsiaalministeeriumi rahvatervise programmijuht Elis Haan ministeeriumi blogis.

Siiski on enamik sagedamini esinevatest vaimse tervise probleemidest ennetatavad ja iga inimene saab oma vaimset tervist positiivselt toetada ning vajalikku abi leida. Selleks on loodud vaimse tervise teemalised veebikeskkonnad peaasi.ee ning enesetunne.ee, vaimse tervise keskused ja kabinetid, kuhu inimesed saavad pöörduda.

Abi otsimist takistab valehäbi

Faktum & Ariko viis sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringu „Teadlikkus, hoiakud ja suhtumised vaimsesse tervisesse“, millest selgus, et 52% Eesti elanikkonnast oma vaimset tervist ja heaolu heaks ning üle poole Eesti elanikest on vaimse tervise parandamise eesmärgil viimase aasta jooksul oma elustiili muutnud. Näiteks on nad tõstnud oma liikumisaktiivsust ja muutnud ellusuhtumist.

Sama uuringu järgi tunnistas aga 62% vastanutest, et kui neil endal oleks vaimse tervise probleem, siis nad ei sooviks, et teised isikud sellest teaksid. Väga sageli takistab abi otsimist valehäbi, mõnikord ka hirm või teadmatus abi võimalustest. Seega on tõenäoline, et inimene jääb oma murega üksi.

Lisaks nõustub kolmandik vastanutest väitega, et psüühikahäirete üks peamine tekkepõhjus on inimese enda enesedistsipliini ja tahtejõu puudumine. Viiendik arvab, et vaimse tervise probleemidega inimesed on enamasti ohtlikud.

Küsitlus kinnitas, et vaid väga väike osa inimestest teavad vaimse tervise teemadest piisavalt ega soovi selle kohta lisainfot. Kuigi internetist võimalik leida väga palju erinevat infot, siis võib tekitada segadust, missugune info on usaldusväärne ja kuhu peaks abi saamiseks pöörduma. Samas on olemas e-nõustamine ja interaktiivsed lahendused oma toimetulekuoskuste suurendamiseks ja vaimse tervise hoidmiseks.