Teater ja muuseum ühendasid jõud

Endla teater ja Pärnu Muuseum pakuvad võimaluse sama piletiga külastada Teatrikino animafilmide programmi 24. jaanuaril ning animafilmide režissööri Rao Heidmetsa näitust Pärnu Muuseumis 24. või 25. jaanuaril.

Teisipäevases Teatrikino kavas on neli animafilmi kolmelt režissöörilt. Kõige värskem film on viimasel ajal enim kõneainet saanud, Euroopa filmiauhindadel parima lühifilmi kategoorias nomineeritud „Amalimbo“, mille režissöör on argentiinlane Juan Pablo Libossart ja kunstnikuks eestlane Roland Seer. Teiseks tuleb näitamisele Riho Undi „Isand“, mis põhineb Friedebert Tuglase novellil „Popi ja Huhuu“. «Isand» on samuti võitnud filmifestivalidel hulgaliselt auhindu, mõjukamatest olgu mainitud Annecy animafilmide festivalilt saadud auhind, aga ka peaauhinnad Ottawa ja Espinho festivalilt. Kaasaja ühe tuntuima Eesti animafilmide tegija Kaspar Jancise loomingust tulevad näitamisele „Piano“ ja „Krokodill“.

”Rao Heidmetsa animamaailm” on interaktiivne näitus Pärnu Muuseumis, kus saab näha pilte, objekte ja installatsioone nii tehtud kui veel tegemata animafilmidest. Näitus tõestab, et animatsioon võimaldab ellu äratada kõik, mille peale vaid tulla. Iga külastaja saab näitusesaalis ka ise kaader-kaadri haaval luua liikuvat pilti ja seejärel kohe oma töö tulemust näha. Kõigele lisaks on näitusesaal justkui kobarkino – kolmel ekraanil saab näha animafilme nii suurtele kui ka väikestele animatsioonisõpradele. Näitus jääb avatuks 5. märtsini.

Lisaks on huvilised oodatud 24. jaanuaril kell 17.30 Teatrikohvikusse vestlusõhtule filmirežissööride Katrin ja Andres Maimikuga. Stsenaristid ja filmirežissöörid räägivad tehtud ja tegemisel olevatest filmidest, tutvustavad enda poolt kokku pandud Teatrikino programmi ja vastavad kõigile kohaletulnute küsimustele. Vestlust juhib Endla kommunikatsioonijuht Hedi-Liis Toome. See üritus on kõigile tasuta.