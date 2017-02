Härrasmehele lillesoovitus: eelista punast, mitte kollast!

Seega on ka tema õige mees sõbrapäeval ütlema, millist värvi lilli siis südamedaamile kinkida tasuks.

„Omal ajal tähendas kollane lillevärv, seda ennekõike vanaprouade ja -piigade arvates, ennekõike edevust ja põlgust,” meenutas ta. „Probleem võis muidugi tekkida ka siis kui murdeeas tütarlapsele kingiti kollane või liiga helepunane roos. See oli üks kahtlane värk, mida sellega ikka öelda taheti, võibolla oli seal isegi viide kellegi kergemeelse elu kohta?”

Punase roosi kinkimisel (omal ajal võluti defitsiit, õiget värvi roosid, noorele kavalerile või vastsele isale välja kasvõi südatalvel) kadusid kõik need küsimused otsekui iseenesest. Punane tähendas(b) ennekõike kirge ja armastust. „Punane lill on üldiselt kindla peale minek. Meenutage kasvõi president Kersti Kaljulaidi ametisse määramist, ka talle kingiti punaste rooside kimp,” sõnas ta. „Kui oleks kingitud kollased lilled, oleks see olnud mõnevõrra kahtlane.”