Uus teenus aitab hooldajad tööle tagasi

Projektide raames plaanivad kohalikud omavalitsused koostöös arendada ja pakkuda erinevaid hoolekandeteenuseid, nagu koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus või väljaspool kodu osutatav üldhooldus- ehk päevahoiu- või intervallhooldusteenus, teatas SA Innove BNS-ile. Kõige enam nähakse vajadust tugiisiku- ja koduteenuse ühtlustamiseks, arendamiseks ja pakkumiseks. Enamus projekte keskendub kahele teenusele, kuid üks projekt kavandab rakendada kõiki nelja teenust.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on meeldiv tõdeda, et ollakse koostöövalmis ja soovitakse koos ühtlustada ning arendada hoolekandeteenuseid, jagada kogemusi ja teha midagi olulist ära oma kogukondades. Hea näide on Maakondlikud Omavalitsusliidud, kes võtsid juhtrolli endale ja kaasasid maakonna omavalitsused, et üheskoos saavutada võetud eesmärke. Kuigi kõik maakonnad ei ole toetuse saajatena esindatud, on kaasatud projektidesse kohalikke omavalitsusi naabermaakondadest.

„Eestis on sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis põhjustab tööturult kõrvale jäämist ning väheolulisem ei ole ka tööealiste erivajadustega inimeste tööturule asumise võimaluste nappus. Tänu toetust saavatele projektidele avarduvad võimalused hoolekandeteenuste ühtlustamiseks, nende edasiarendamiseks ning kvaliteetsemaks muutmiseks,“ tõdes Luide.

Ühe projekti kohta jagatav toetussumma jääb 70 000 ja 344 000 euro vahele. Kokku jagatakse projektide vahel 2,6 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha, vooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot.