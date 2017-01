Setomaa valla tuleviku võib selgitada rahvaküsitlus

Arvamust saavad avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga elanikud, küsitluse korraldavad Põlva maavalitsus ning Meremäe, Mikitamäe, Värska ja Misso vallavalitsused, teatas BNS-ile rahandusministeerium. Küsitlus viiakse läbi selleks, et valitsus saaks haldusreformi käigus valdade ühinemise kohta teha kaalutletud otsuse, mis võtab lisaks olemasolevale informatsioonile arvesse piirkonna kultuurilist eripära ja kohalike elanike soove.

"Kutsun piirkonna iga elanikku küsitlusel osalema. Iga inimese arvamus on oluline: mida rohkem on küsitlusele vastajaid, seda kaalukam on tulemus," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. "Valitsus tahab parima otsuse tegemiseks teada, mida kohalik rahvas arvab."

Arvamust saab avaldada 26.–29. jaanuaril küsitluspunktides ja elektrooniliselt aadressil www.volis.ee, samuti saab avalduse alusel hääletada kodus. Küsitluspunktid on avatud 26. jaanuarist kuni 29. jaanuarini iga päev kell 10–18.

Küsitluspunktid on avatud Värska vallamajas, Mikitamäe vallamajas, Meremäe vallamajas, Obinitsa külakeskuses Meremäe vallas ja Luhamaa nulgas Collade Tolliagentuuris.

Kodus hääletamise avaldust saab esitada telefoni teel 29. jaanuari keskpäevani.

Elektrooniliselt saab arvamust avaldada alates 26. jaanuari hommiku kella 8 hommikul kuni 28. jaanuari õhtu kella 20 aadressil www.volis.ee.