Kultuuri saab nautida nii suurlinnas kui ka rabas

Vana Baskini Teatri direktori Aarne Valmise sõnul on inimestel erinevad põhjused, miks nad teatrisse, kinno või kontserdile tahavad minna. „Enamasti on üks põhjus ühine: tahetakse saada elamust. Võib ju näiteks ka kodus telerist filmi vaadata, aga see tunne pole kunagi sama, mis elavat kunsti nautides,” räägib ta.

Teater Vanemuine turundusjuhi Ave Svartsi sõnul tasub teatrisse minna ka siis, kui viimane külastus on aastate taha jäänud. „Lugude rääkimine on inimestele endiselt oluline, teater sellega tegelebki,” ütleb ta.

Pikalt ette planeeritud ühine teatrikülastus tagab soodsama hinna ja aitab eakate inimeste sotsiaalsele elule kaasa – on, mida oodata.

Populaarsus sõltub näitlejatest ja žanrist

Küsimusele, mis teatritükile on kõige rohkem ostetud pensionärisoodustusega pileteid, vastab Aarne Valmis, et seeniorid hindavad väga etendust „Õnnenumbrid”, milles mängib peaosa Helgi Sallo. „Tihti on vanemal publikul välja kujunenud oma lemmiknäitlejad, kelle osatäitmisi nad kindlasti näha soovivad. Üks pensioniealiste vaieldamatu lemmik on Helgi Sallo,” teab Valmis.

Vanemuise turundusjuhi Ave Svartsi sõnul käivad pensionärid päris tihti teatris. „Pensionäridele pakub huvi igas žanris teater. Eriti meeldivad neile suured ja uhked ooperilavastused, näiteks „Carmen” ja sisukad suure lava draamad, näiteks „Arkaadia.”

Svartsi sõnul on vanemaealine publik ka väga raamatusõbralik rahvas. Vanemuine on saanud palju kiitvat tagasisidet rohkelt äratundmisrõõmu pakkuvate raamatute lugemise teemal valminud etenduse „Põlenud mägi” kohta.

Teatrit saab kogeda mis tahes paigas

Aarne Valmise sõnul võib Vana Baskini Teatri tituleerida parima levialaga teatriks. „Oleme mänginud Värskas, detsembrikuus andsime etenduse Saaremaal Sõrve sääre kandis asuvas Salme rahvamajas, oleme käinud ka Toilas. Pakume kultuurielamust väga erinevate paikade elanikele,” ütleb Valmis.

Kõik lavakujundused on läbi mõeldud nii, et etendust saaks vajadusel mängida ka näiteks Vanemuise suures saalis või hoopis mõne väikese küla rahvamajas. „Laias laastus oleme võimelised mängima igal pool ja meie näidendeid saab nautida paljudes paikades.”

Vanemuise teater on pannud Pärnust ja Valgast käima teatribussi, et ka kaugema kandi rahva kultuurinautimist hõlbustada. „On hea meel, et aktiivsed teatrihuvilised võtavad ise seltskonna kokku, pakivad autod täis ja tulevad,” on Svarts rahul.

Pensionäride selts saab soodsamad piletid

Vanemuise turundusjuhi teada sõidavad seltsidesse ja ühendustesse kuuluvad pensionärid teatrisse tihtipeale väga suurte rühmadena. „Võimalusel oleme proovinud neid aidata sõbralikuma piletihinnaga, mis kataks veidi transpordile kuluvat summat,” räägib ta.

Vanemuine pakub pensionäride ühendustele ka soodsaid saripileteid, mida saab soetada kas poole või kogu hooaja kaupa. „Seda võimalust kasutavad Lõuna-Eesti eakate organisatsioonid kord kuus planeeritult teatris käimiseks väga aktiivselt. Pikalt ette planeeritud ühine teatrikülastus tagab soodsama hinna ja aitab eakate inimeste sotsiaalsele elule kaasa – on, mida oodata,” ütleb Svarts.