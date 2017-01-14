Selgusid ajakirja 60+ poekoti võitjad

Ajakiri 60+ loosis kõigi tellimiskampaanias osalejate vahel välja 300 võitjat, kes saavad kingituseks 60+ sümboolikaga poekoti.
Kampaanias osalesid isikud, kel oli 1. jaanuari seisuga tasutud 60+ ajakirja 12-kuuline tellimus või sõlmitud e-arve püsimakseleping.
Kingitus ootab lähimas Postimees Grupi klienditeeninduses kuni 28.02.2017:
Tallinn, Maakri 23a (Postimehe toimetus), Tartu, Ülikooli 2a (Tartu Postimehe toimetus), Pärnu, Rüütli 14, II korrus (Pärnu Postimehe toimetus), Viljandi, Tartu 8 (Sakala toimetus), Rakvere, Pikk 8 (Virumaa Teataja toimetus), Paide, Väike-Aia 5 (Järvamaa Teataja toimetus), Valga, Vabaduse 38 (Valgamaalase toimetus)
Lisainfo telefonil 666 2525 või levi@postimeesgrupp.ee.
Õnnitleme võitjaid ning täname kõiki 60+ ajakirja uusi ja vanu tellijaid!
Detsembrikuu ajakirja 60+ tellimiskampaania kingituse, praktilise poekoti, võitjad on:
A
AADA MIKKER
AADU TAUTS
AAVE OJASSOO
AAVO PUUSIK
AGNES ARULA
AGNESSA OINUS
AGNESSA TASA
AILE-SIIRI VALTIN
AILI MÖLDER
AIME DORBEK
AIME LAAS
AIME URBUS
AIME VESSELOVA
AINO KOOVIT
AINO PIHL
AINO SOOMLAIS
AINO UIBO
AINO VARIK
AINO VULF
ALIIDE ODER
ALMA ASOR
ANETA SOSNITSKAJA
ANNE ALLASTE
ANNE KEERD
ANNE KIRSISTE
ANNE LODJAK
ANNE MAAS
ANNE ROMET
ANNE SILVET
ANNE TEUS
ANNELIIS LAAMANN
ANNELIIS MOSS
ANU LADVA
ANU LUST
ARVI LILLEMÄGI
ASTA GRUNSKI
ASTRET MÖLDER
AURELIA RÄMMER
E
EDA SUKK
EEVI VIDER
EEVI-MAIE NAZAROVA
EHA HALLAP
EHA PALO
EHA SCHASMIN
ELEN REKAND
ELFRIEDE NOORHANI
ELGA NAHKSEPP
ELGA TABUR
ELGI NAVA
ELGI SAARVA
ELLE ERM
ELLE LODESON
ELLE SCHIPAI
ELSA MÄNNI
ELVE KOLGA
ELVE MIHKELSON
ELVI KOTSALAINEN
ELVI RAUDSEPP
ELVI TAMMIST
ENDEL TAAL
ENDLA KIRSIAED
ENDLA PEETS
ENE KAITS-REINUMÄGI
ENE OLEM
ENN KULLASTE
ENN ÜTS
ERIKA HALLIK
ERIKA JÕESAAR
ERLE ZILENSK
ESTER HELLAMAA
ESTER UUSTALU
ESTER VAINOS
EVA KIKAS
EVA TIIGIMÄE
EVALD TRUUS
EVE KRAANER
EVE RUNGI
EVE VALK
EVE VEEDE
EVI AREN
EVI BLUM
EVI HÄMÄLÄINEN
EVI LAHT
EVI MANSBERG
EVI MÄRS
EVI PÄRN
EVI PÄRNITS
EVI REMM
EVI-ASTRID MAIMETS
H
HEINO ANI
HEINO NURMETA
HEINO RÄTSEP
HEINO SEPA
HELDI HUNT
HELDI KIIK
HELE LEMETTI
HELENE JUURIKAS
HELGA KAPSTA
HELI ALUNURM
HELI TOOTS
HELJU KAIBALD
HELJU KOSK
HELJU VALLNER
HELJUT KALDA
HELLE JOHANSON
HELLE OSKAR
HELLE PIKKOR
HELLE RÄTSEP
HELLE SIMM
HELLE SOMMER
HELLE VAABEL
HELLE VÕSU
HELLE-MALL HAUG
HELLEN KÕLL
HELMI NIINEMETS
HELVE KALLAS
I
HELVE-LAINE KESKÜLA
ILLI UUK
INGA SAARVA
INGE SARAPUU
IRENE VESMAN
IRINA MAIOROVA
IRMA HALLISK
IVAR ESLAS
IVAR KOSENKRANIUS
IVI SÕRMUS
J
JAAN SARAPIK
JAAN TOLK
JEVGENIA SINKEVITS
JOEL KOITMETS
JUHAN SEPA
JUTA OJA
JÄRVA REUMASELTS
JÜRI RAUDSEPP
K
KADRI VRIDOLIN
KAI TIIVAS
KAJA ORGLA
KAJA SILLA
KALLE NIINAS
KARIN KAARISTO
KARIN SELING
KARMEN KORNELT
KOIT RIISBERG
KSENJA SADAM
L
LAIDI VÄIKENE
LAINE PÕLD
LAINE TIKVA
LAINE TOOMIK
LAINE TORU
LEA LAANSALU
LEA METSPALU
LEA NEBUKAT
LEA OTS
LEHTE NAHKUR
LEHTE-MARE ELMAT
LEIDA HOLTS
LEIDA SAAVER
LEILI KÕIV
LEILI NIGLAS
LEILI SIILIVASK
LEILI VARES
LEINI VALL
LIA ESOP
LII KONGS
LIIA HALLIKMÄE
LIIDI KÜTT
LIIDIA JÄRVI
LIIVIA ILUS
LILIAN RINGVEE
LILLI ELISABETH VIIRA
LINDA PIIL
LINDA RIGOLT
LINDA SAUK
LULLI TAAVET
LUULE KAASIK
LUULE LAANEMETS
LUULE MÄSAK
LUULE PEEP
LY KOEMETS
M
MAAJA POOLAK
MAGDALENA PAKKAS
MAIA SIMO
MAIA SÕNAJALG
MAIE HERMAN
MAIE KEICH
MAIE KOLK
MAIE NOORKÕIV
MAIE PETERSON
MAIE UIGA
MAIMU AGGORAIUJA
MAIRE SAUELA
MALLE LEHTMETS
MALLE MUREKAS
MALLE PIIRI
MALLE SUMBERG
MARE KELDER
MARE LIIDER
MARE OTSEP
MARE SILLASTE
MARE VELDRE
MARET KIHNO
MARET RIST
MARET SIBUL
MARGIT ORUSAAR
MARIKA HÄNNIKÄINEN
MARIKA OBERSHNEIDER
MARJE MARTIHHIN
MARTIN ALLAS
MARVI MERINIIT
MATI ROHUMETS
MATI SOOSAAR
MEIDA MATSI
MEILI REI
MIHHAIL TUVIKENE
MILVI BERNSTEIN
MILVI KALLASTE
MILVI KOOBAS
MILVI-MARIE LEER
MONIKA NÕGU
MOONIKA KLAIS
O
OLEV-UNO RAUDROHI
P
PEETER SUMIN
PILLE SAAR
PIRET VAHTRA
R
REET KÕIV
REET USSAR
REILI HINNOV
REIN HINN
REIN PUGAL
REIN SIVERMAN
REIN STEINBERG
RENATE VAPRA
RIINA SEEBLUM
RIINA SHOR
RIINE LUMISTE
RUTTI OLLIN
RUUTA KÕIVA
S
SALME PUUSEPP
SENNY PRUNT
SILVI MEIKAS
SILVIA RISTIKIVI
SILVIA TOODE
SILVIA TÕEVÄLI
SILVIA VESKER
SIRJE BERLOKKO
SIRJE HAAS
SIRJE HOLSTING
SIRJE KULL
SIRJE RAISTE
SIRJE VÕSU
SIRJE ÕUNAPUU
SIRLE VÄRAVA
T
TERESE PAISOOTS
TIIA JUHANSON
TIIA KASK
TIIA RISO
TIIA VÄÄNA
TIIE OJALA
TIINA KALLASTE
TIINA MÜRK
TIINA TEDER
TIIU KESLI
TIIU STERNFELD
TOOMAS PAUL
TULJO RAUDSEPP
TÕNU KAJAR
TÄHTI JODSCHE
U
ULVI REINSALU
UNO TRAAT
URVE HANSSON
URVE SÄINAS
V
VAIKE EVI POLLI
VAIKE KULLASTE
VAIKE LOMP
VAIKE NELJANDI
VAIKE PAHLAS
VAIKE PAJUKAID
VAIKE PARM
VAIKE POLJAKOVA
VAIKE PÕLD
VALENTINA RAJASALU
VALLI ROSENBERG
VALVE OSSIPOVA
VALVE SARAPUU
VAMBOLA AINSALU
VIIU PARTS
VIIU TENT
VIIVE AAVIK
VIIVE GRÜNBERG
VIIVE KONSIN
VIIVI LAKS
VILVE KALJA
VIRVE BAKLER
VIRVE ILVES
VIRVE KAASIK
Õ
ÕIE MUST
ÕIE-RIINA VAINLO
Ü
ÜLLE KARRO
ÜLLE VAALMÄE
ÜLLE-MAI KEERO