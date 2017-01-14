Sinu brauser on natuke ajast maha jäänud. Et kõik töötaks, nagu vaja, palun uuenda enda brauserit.
Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. ROHKEM INFOT >
Saada vihje| Tule tööle| Reklaam| Telli Postimees| Kuuluta| Liitu uudiskirjaga| ENG| RUS|
Kuuluta Liitu uudiskirjaga Telli Postimees Reklaam Tule tööle
otsi
LOGI SISSE
LOGI VÄLJA
UudisedMõteTervisHingeeluRahaLiikumineSeltsieluKöökVideo60+ terviseraamat60+ festivalToimetusReklaamTellimineKuukiri 60+
otsi:
Täpsem otsing

Selgusid ajakirja 60+ poekoti võitjad

PRINDI ARTIKKEL
14. jaanuar 2017 10:20
Ajakirja 60+ sümboolikaga poekott. | FOTO: 60+

Ajakiri 60+ loosis kõigi tellimiskampaanias osalejate vahel välja 300 võitjat, kes saavad kingituseks 60+ sümboolikaga poekoti.

Kampaanias osalesid isikud, kel oli 1. jaanuari seisuga tasutud 60+ ajakirja 12-kuuline tellimus või sõlmitud e-arve püsimakseleping.

Kingitus ootab lähimas Postimees Grupi klienditeeninduses kuni 28.02.2017:

Tallinn, Maakri 23a (Postimehe toimetus), Tartu, Ülikooli 2a (Tartu Postimehe toimetus), Pärnu, Rüütli 14, II korrus (Pärnu Postimehe toimetus), Viljandi, Tartu 8 (Sakala toimetus), Rakvere, Pikk 8 (Virumaa Teataja toimetus), Paide, Väike-Aia 5 (Järvamaa Teataja toimetus), Valga, Vabaduse 38 (Valgamaalase toimetus)

Lisainfo telefonil 666 2525 või levi@postimeesgrupp.ee.

Õnnitleme võitjaid ning täname kõiki 60+ ajakirja uusi ja vanu tellijaid!

Detsembrikuu ajakirja 60+ tellimiskampaania kingituse, praktilise poekoti, võitjad on:

A

AADA MIKKER

AADU TAUTS

AAVE OJASSOO

AAVO PUUSIK

AGNES ARULA

AGNESSA OINUS

AGNESSA TASA

AILE-SIIRI VALTIN

AILI MÖLDER

AIME DORBEK

AIME LAAS

AIME URBUS

AIME VESSELOVA

AINO KOOVIT

AINO PIHL

AINO SOOMLAIS

AINO UIBO

AINO VARIK

AINO VULF

ALIIDE ODER

ALMA ASOR

ANETA SOSNITSKAJA

ANNE ALLASTE

ANNE KEERD

ANNE KIRSISTE

ANNE LODJAK

ANNE MAAS

ANNE ROMET

ANNE SILVET

ANNE TEUS

ANNELIIS LAAMANN

ANNELIIS MOSS

ANU LADVA

ANU LUST

ARVI LILLEMÄGI

ASTA GRUNSKI

ASTRET MÖLDER

AURELIA RÄMMER

E

EDA SUKK

EEVI VIDER

EEVI-MAIE NAZAROVA

EHA HALLAP

EHA PALO

EHA SCHASMIN

ELEN REKAND

ELFRIEDE NOORHANI

ELGA NAHKSEPP

ELGA TABUR

ELGI NAVA

ELGI SAARVA

ELLE ERM

ELLE LODESON

ELLE SCHIPAI

ELSA MÄNNI

ELVE KOLGA

ELVE MIHKELSON

ELVI KOTSALAINEN

ELVI RAUDSEPP

ELVI TAMMIST

ENDEL TAAL

ENDLA KIRSIAED

ENDLA PEETS

ENE KAITS-REINUMÄGI

ENE OLEM

ENN KULLASTE

ENN ÜTS

ERIKA HALLIK

ERIKA JÕESAAR

ERLE ZILENSK

ESTER HELLAMAA

ESTER UUSTALU

ESTER VAINOS

EVA KIKAS

EVA TIIGIMÄE

EVALD TRUUS

EVE KRAANER

EVE RUNGI

EVE VALK

EVE VEEDE

EVI AREN

EVI BLUM

EVI HÄMÄLÄINEN

EVI LAHT

EVI MANSBERG

EVI MÄRS

EVI PÄRN

EVI PÄRNITS

EVI REMM

EVI-ASTRID MAIMETS

H

HEINO ANI

HEINO NURMETA

HEINO RÄTSEP

HEINO SEPA

HELDI HUNT

HELDI KIIK

HELE LEMETTI

HELENE JUURIKAS

HELGA KAPSTA

HELI ALUNURM

HELI TOOTS

HELJU KAIBALD

HELJU KOSK

HELJU VALLNER

HELJUT KALDA

HELLE JOHANSON

HELLE OSKAR

HELLE PIKKOR

HELLE RÄTSEP

HELLE SIMM

HELLE SOMMER

HELLE VAABEL

HELLE VÕSU

HELLE-MALL HAUG

HELLEN KÕLL

HELMI NIINEMETS

HELVE KALLAS

I

HELVE-LAINE KESKÜLA

ILLI UUK

INGA SAARVA

INGE SARAPUU

IRENE VESMAN

IRINA MAIOROVA

IRMA HALLISK

IVAR ESLAS

IVAR KOSENKRANIUS

IVI SÕRMUS

J

JAAN SARAPIK

JAAN TOLK

JEVGENIA SINKEVITS

JOEL KOITMETS

JUHAN SEPA

JUTA OJA

JÄRVA REUMASELTS

JÜRI RAUDSEPP

K

KADRI VRIDOLIN

KAI TIIVAS

KAJA ORGLA

KAJA SILLA

KALLE NIINAS

KARIN KAARISTO

KARIN SELING

KARMEN KORNELT

KOIT RIISBERG

KSENJA SADAM

L

LAIDI VÄIKENE

LAINE PÕLD

LAINE TIKVA

LAINE TOOMIK

LAINE TORU

LEA LAANSALU

LEA METSPALU

LEA NEBUKAT

LEA OTS

LEHTE NAHKUR

LEHTE-MARE ELMAT

LEIDA HOLTS

LEIDA SAAVER

LEILI KÕIV

LEILI NIGLAS

LEILI SIILIVASK

LEILI VARES

LEINI VALL

LIA ESOP

LII KONGS

LIIA HALLIKMÄE

LIIDI KÜTT

LIIDIA JÄRVI

LIIVIA ILUS

LILIAN RINGVEE

LILLI ELISABETH VIIRA

LINDA PIIL

LINDA RIGOLT

LINDA SAUK

LULLI TAAVET

LUULE KAASIK

LUULE LAANEMETS

LUULE MÄSAK

LUULE PEEP

LY KOEMETS

M

MAAJA POOLAK

MAGDALENA PAKKAS

MAIA SIMO

MAIA SÕNAJALG

MAIE HERMAN

MAIE KEICH

MAIE KOLK

MAIE NOORKÕIV

MAIE PETERSON

MAIE UIGA

MAIMU AGGORAIUJA

MAIRE SAUELA

MALLE LEHTMETS

MALLE MUREKAS

MALLE PIIRI

MALLE SUMBERG

MARE KELDER

MARE LIIDER

MARE OTSEP

MARE SILLASTE

MARE VELDRE

MARET KIHNO

MARET RIST

MARET SIBUL

MARGIT ORUSAAR

MARIKA HÄNNIKÄINEN

MARIKA OBERSHNEIDER

MARJE MARTIHHIN

MARTIN ALLAS

MARVI MERINIIT

MATI ROHUMETS

MATI SOOSAAR

MEIDA MATSI

MEILI REI

MIHHAIL TUVIKENE

MILVI BERNSTEIN

MILVI KALLASTE

MILVI KOOBAS

MILVI-MARIE LEER

MONIKA NÕGU

MOONIKA KLAIS

O

OLEV-UNO RAUDROHI

P

PEETER SUMIN

PILLE SAAR

PIRET VAHTRA

R

REET KÕIV

REET USSAR

REILI HINNOV

REIN HINN

REIN PUGAL

REIN SIVERMAN

REIN STEINBERG

RENATE VAPRA

RIINA SEEBLUM

RIINA SHOR

RIINE LUMISTE

RUTTI OLLIN

RUUTA KÕIVA

S

SALME PUUSEPP

SENNY PRUNT

SILVI MEIKAS

SILVIA RISTIKIVI

SILVIA TOODE

SILVIA TÕEVÄLI

SILVIA VESKER

SIRJE BERLOKKO

SIRJE HAAS

SIRJE HOLSTING

SIRJE KULL

SIRJE RAISTE

SIRJE VÕSU

SIRJE ÕUNAPUU

SIRLE VÄRAVA

T

TERESE PAISOOTS

TIIA JUHANSON

TIIA KASK

TIIA RISO

TIIA VÄÄNA

TIIE OJALA

TIINA KALLASTE

TIINA MÜRK

TIINA TEDER

TIIU KESLI

TIIU STERNFELD

TOOMAS PAUL

TULJO RAUDSEPP

TÕNU KAJAR

TÄHTI JODSCHE

U

ULVI REINSALU

UNO TRAAT

URVE HANSSON

URVE SÄINAS

V

VAIKE EVI POLLI

VAIKE KULLASTE

VAIKE LOMP

VAIKE NELJANDI

VAIKE PAHLAS

VAIKE PAJUKAID

VAIKE PARM

VAIKE POLJAKOVA

VAIKE PÕLD

VALENTINA RAJASALU

VALLI ROSENBERG

VALVE OSSIPOVA

VALVE SARAPUU

VAMBOLA AINSALU

VIIU PARTS

VIIU TENT

VIIVE AAVIK

VIIVE GRÜNBERG

VIIVE KONSIN

VIIVI LAKS

VILVE KALJA

VIRVE BAKLER

VIRVE ILVES

VIRVE KAASIK

Õ

ÕIE MUST

ÕIE-RIINA VAINLO

Ü

ÜLLE KARRO

ÜLLE VAALMÄE

ÜLLE-MAI KEERO

SAADA E-POSTIGA PRINDI ARTIKKEL