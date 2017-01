Kuidas end gripi eest kaitsta?

„Inimestele meeldib öelda, et külmetushaigus, aga tegelikult on tegu ülemiste hingamisteede viirustega,“ selgitas ta. Lisaks neile iga-aastastele viirushaigustele on tavalisest erinev aga see, et gripp jõudis kuu aega tavapärasest varem kohale.

„Meie haigused alles koguvad endid,“ sõnas ta ja ennustas, et haigestumise tippaeg jääb veebruari lõppu.

